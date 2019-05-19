Генсек ООН написав важливий лист Зеленському напередодні інавгурації
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш написав листа новообраному президенту Володимиру Зеленському та висловив підтримку Україні. Зокрема він згадав про війну на Донбасі та виконання сторонами Мінських домовленостей.
Гутерріш у листі також привітав Зеленського з обранням на посаду президента України, пише Укрінформ.
Читайте також: Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів приїде до України
Генсек ООН переконаний, що за президентства Зеленського Україна і надалі матиме чудові стосунки з Організацією. Окрім того, координатор системи і вся місцева команда ООН в Україні готові підтримувати майбутнього президента у втіленні країною Цілей сталого розвитку ООН до 2030-го року, а також сприяти проведенню реформ.
Користуючись нагодою, хочу висловити повну підтримку ООН надзвичайно важливих зусиль Нормандської четвірки, Тристоронньої контактної групи у Мінську та Організації з безпеки та співробітництва у Європі у вирішенні конфлікту на сході України. Закликаю всі сторони оживити дипломатичні зусилля у дусі конструктивного діалогу, маючи на меті втілення Мінських домовленостей,
– наголосив Гуттеріш.
Він підкреслив, що Організація Об’єднаних Націй підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України у межах міжнародно визнаних кордонів.
"Бажаю Вам успіхів у виконанні покладених на вас зобов’язань та запевняю, що ООН готове Вас у цьому підтримувати", – підсумував генсек ООН.
Лист генсека ООН Антоніу Гутерріша Володимиру Зеленському
Коли і як Зеленський офіційно стане президентом?Церемонія інавгурації новообраного президента України відбудеться 20 травня о 10 годині ранку у залі Верховної Ради.
Відповідно до Конституції, обраний президент мусить скласти присягу народові України на урочистому засіданні Верховної Ради, що проводять у сесійній залі українського парламенту. У день урочистого засідання Верховна Рада України не розглядає інших питань. Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду.