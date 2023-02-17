В оккупированный Луганск прибыла команда инструкторов из Ирана: главное от Генштаба

Российские военные продолжают искать возможность атаковать Украину, в частности дронами-камикадзе. Для результативности атак во временно оккупированный Луганск даже приехали инструкторы из Ирана.

По имеющейся в Генштабе информации, они будут заниматься обучением окупантов. Об этом и общей ситуации на фронте – читайте дальше.

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Будут проводить обучение

Известно, что иранские инструкторы во временно оккупированный Луганск прибыли недавно. Они будут проводить учения для российских военных. Оккупанты будут овладевать использованием ударных дронов-камикадзе.

Это может означать только одно: враг будет запускать БпЛА типа "Шахид" еще с территории временно оккупированной Луганской области. Так что вскоре нас может ожидать угроза еще и оттуда.

Что касается ударов, то в Генштабе подчеркнули, что угроза атак по всей территории Украины остается высокой. Так что призываем вас не игнорировать сигналы о воздушной тревоге и находиться в укрытиях.

Не учениями едиными. Оккупанты пытаются также всячески восполнить потери в живой силе. Для этого в ряды своих войск они привлекают разные слои общества. Так, идти на войну призывают тех же "гастарбайтеров". Один из таких работников сдался в плен нашим военным, которые держат оборону в Волновахском районе Донецкой области.

Несут потери и наступают

Несмотря на то, что оккупанты продолжают нести бешеные потери, они не оставляют идей с наступлением. Но начнем с ударов по захватчикам. Так, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам скопления живой силы и техники врага. Еще один удар пришелся на позицию комплекса ЗРК.

Ракетные и артиллерийские войска также эффективно проделали свою работу. Они поразили 4 района скопления живой силы, артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 позиции ЗРК, склад боеприпасов, 2 других важных для врага объекта.

Что касается наступлений, то основные усилия фиксируют на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Также за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили ряд атак. Врага удалось прогнать от районов населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Херсонской области, Стельмаховки, Кременной, Дибровы и Белогоровки в Луганской области, Раздолевки, Федоровки, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского. Северного, Водяного, Марьинки, Новомихайловки и Угледара в Донецкой области.

Заметим, что наступательных группировок врага не зафиксировали на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях. В то же время на полигонах Беларуси все еще проходит подготовка подразделений войск страны-агрессорки.

Также в Генштабе отметили, что во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье обнаружили работу дополнительной башни сотовой связи. Ее установили сами оккупанты и используют, чтобы спецслужбы прослушивали разговоры абонентов GSM-операторов.