Кроме того, в Генштабе заявили, что россияне не предпринимают активных действий на Волынском, Полесском и Северском направлениях. Признаков формирования наступательных группировок пока не зафиксировали.

Заметьте Россияне объявили мобилизацию мужчин на захваченной Херсонщине

Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях,

– говорится в сообщении.

Другие данные от Генштаба

ВСУ продолжают героически защищать родную землю и расправляться с русскими оккупантами. В частности, украинские военные ликвидировали Дениса Межуева – командира мотострелкового полка России. Русские –деморализованные.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты заявили: Россия планирует провести "референдум" в Херсонской области 1 мая. Кроме того, самопровозглашенная "власть" объявила о мобилизации мужчин на временно захваченной территории.

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