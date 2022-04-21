Окрім того, у Генштабі заявили, що росіяни не проводять активних дій на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках. Ознак формування наступальних угруповань наразі не зафіксували.

Зауважте Росіяни оголосили мобілізацію чоловіків на захопленій Херсонщині

Окремі підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько – білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях,

– мовиться у повідомленні.

Інші дані від Генштабу

ЗСУ продовжують героїчно захищати рідну землю та розправлятися з російськими окупантами. Зокрема, українські військові ліквідували Дениса Мєжуєва – командира мотострілецького полку Росії. Росіяни –деморалізовані.

Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти заявили: Росія планує провести "референдум" на Херсонщині 1 травня. Окрім того, самопроголошена "влада" оголосила про мобілізацію чоловіків на тимчасово захопленій території.

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