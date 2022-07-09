О ситуации на фронте рассказали в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины за 9 июля. Это уже 136 сутки этой войны.

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Что происходит на фронте

По данным Генштаба, на Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии территорию возле Дибровного, Богородичного, Адамовки, Карнауховки и Сулиговки.

Были обстрелы и на Краматорском направлении. Речь идет об атаке на гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска. Россияне штурмом хотят продвинуться в районе населённого пункта Григоровка. Бои там еще продолжаются.

На Бахмутском направлении вражеские обстрелы были вблизи Зайцевого, Берестового и Клинового. Била вражеская авиация недалеко от Спорного.

Обстрелы инфраструктуры

Также в Генштабе сообщили, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы обеих сторон по линии столкновения. Враг наносил авиационные удары в районе населенного пункта Малые Щербаки.

На Южнобужском направлении противник продолжает системно обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру со ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. В дальнейшем существует угроза того, что будут ракетные удары по критической инфраструктуре региона.

Однако украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешно поражать огнем скопления живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. Враг несет значительные потери.

Подробнее о потерях врага

На Юге у наших ВСУ 8 июля был очень плодотворный день. Украинские воины героически уничтожили около 200 оккупантов и 42 единицы тяжелой техники. Ситуация в этой оперативной зоне достаточно сложная. Но там все контролируют подразделения армии Украины. Оккупанты не ведут наступательных действий, а лишь пытаются там удержать свои оборонительные рубежи.

Также на склады оккупантов постоянно падает "хлопок". Там что-то взрывается и все детонирует часами. Так, в Луганской области в ночь на 9 июля прогремели мощные взрывы. В очередной раз начал гореть склад боеприпасов войск России на оккупированной территории.

Россияне очень многое потеряли во время боев за Северодонецк и Лисичанск. Поэтому сейчас они разбиты и обессилены. Американский Институт войны замечал, что оккупанты боятся теперь контратак ВСУ. Поэтому они могли взять оперативную паузу.

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