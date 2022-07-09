Действия оккупантов и наших войск анализирует американский Институт изучения войны. Специалисты предполагают, что россияне взяли оперативную паузу в боях.

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Наступления врага стали ограниченными

Несмотря на это, наступательные действия оккупантов на Донбассе заметны. Но аналитики отмечают, что они ограничены, потому что боятся контратак ВСУ.

По данным на 8 июля, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказывал, что российские войска не проводят оперативную паузу. По его словам, они продолжали обстрелы населённых пунктов. Также враг перебрасывал и дальше свои дополнительные танковые подразделения на Донбасс.

Но эксперты ISW предполагают, что все же российские войска, захватив Северодонецк и Лисичанск, явно нуждаются в восстановлении боевой мощи. Также им следует увеличить возможности перед началом очередной широкомасштабной наступательной операции. Это может быть причиной того, почему они находятся в оперативной паузе на этом направлении боевых действий.

Но россияне осознают, что ВСУ могут инициировать собственное наступление. Поэтому продолжают производить более ограниченные наступательные действия на этом участке и в других местах вдоль линии фронта.

россияне несут потери, а Украина пополняет запасы оружия

Пока мы ждем необходимого количества оружия, наносим оккупантам безумные потери. К примеру, защитники южных областей Украины за сутки, 8 июля, уничтожили две сотни оккупантов. Также нанесли значительные потери врагу в технике. Они уничтожили 42 единицы тяжелой техники.

При этом пропагандисты кремля начали распространять разные фейки об уничтожении нашей техники. Ведь им нужно держать свое население в тонусе зомбирования и побед. Так, распространили информацию, что их военные якобы уничтожили один комплекс HIMARS. Однако в Пентагоне опровергли этот очередной русский фейк.

Также в Минобороны США заявляли, что уже работают над предоставлением Украине оружия на месяцы и годы вперед. Рассматривают и системы береговой обороны, и обновление ПВО. В Пентагоне подчеркнули, что россияне не смогут продержаться дольше украинцев, им нужно это переосмыслить. Ведь Россия должна знать, что украинцы смогут продолжать борьбу в дальнейшем.

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