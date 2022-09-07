Один из российских дивизионов в Херсонской области потерял до 60% личного состава и техники

Вооруженные Силы Украины ежедневно дают достойный отпор российским оккупантам, приближая нашу победу. Речь идет и о временно оккупированных территориях.

Генштаб о ситуации в Херсонской области

В частности, на Херсонщине войска противника продолжают нести многочисленные потери. Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба ВСУ.

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Так, в Херсонской области Вооруженным Силам удалось:

вблизи Голой Пристани в результате огневого поражения потери противника составили около 70 человек, более половины из них отправились на концерт Кобзона;

вблизи населенного пункта Таврийск уничтожены 2 самоходных артиллерийских установки "Акация", а еще две – повреждены. Относительно потерь живой силы окончательных данных пока нет.

Кроме того, стало известно, что один из артиллерийских дивизионов противника, действующий на Херсонском направлении, потерял до 60% личного состава и техники. Он считается небоеспособным. Из-за усложнения логистики в подразделениях врага нехватка топлива и боеприпасов.

Успехи ВСУ за сутки: коротко

Также в Генеральном штабе рассказали, что подразделения сил обороны продолжают удерживать занимаемые позиции и не допускают продвижения врага по территории Украины. В частности, на протяжении суток нашим военным удалось успешно отразить атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Питомник, Русские Тишки, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Долина и Опытное.

Чтобы поддержать действия наземных группировок, авиация СО нанесла более 14 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения личного состава и техники врага.

Подразделения противовоздушной обороны также отлично выполняют свою работу – на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, один вертолет Ка-52 и два БпЛА.

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