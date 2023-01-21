Садочки уже становятся госпиталями, враги завозят врачей из Крыма: главное из Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
В российской армии очень много раненых. Поэтому враги используют для лечения личного состава уже не только больницы, но и другие свободные помещения на оккупированных территориях.
Наши военные рассказали, что россияне, вероятно, настолько перепуганы, что даже врачей позвали из Крыма. Что происходит на фронте и какие проблемы у врагов читайте дальше.
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Что известно о раненых россиянах
Противник ежедневно несет потери в развязанной им войне. По имеющейся информации, более 300 раненых оккупантов находятся на лечении только в хирургическом отделении городской больницы Старобельска Луганской области,
– объяснили в Генштабе ВСУ.
Более того, российские оккупанты на временно оккупированной части Херсонщины используют не только медицинские учреждения, которые уже переполнены: под полевые госпитали оборудуют даже детские садики.
По данным Генштаба ВСУ, россияне в Херсонской области:
- в центральной больнице Нижних Сирогозов заменили всех врачей. Более того, там теперь лечат только российских оккупантов;
- в Каланчаке уволили местных врачей. На их места поставили медперсонал из Крыма. Россияне запретили местным жителям даже приходить в больницу.
ВСУ мощно атаковали врага
Украинская авиация Сил обороны за прошедшие сутки 18 раз ударила по районам сосредоточения врага и 4 раза – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Также, наши защитники сбили 2 разведывательных беспилотника "Орлан-10" и "Мерлин-ВР",
– заявили в Генштабе ВСУ.
Кроме того, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- пункт управления врага;
- 2 района сосредоточения;
- склад боеприпасов оккупантов.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечино, Водяное и Марьинка Донецкой области.
В Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях в приграничных с Украиной районах враги содержатся определенные подразделения противника. Однако наступательных группировок врага украинские силы не обнаружили.
Кратко о потерях врага
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на брифинге в рамках встречи в формате "Рамштайн" 20 января заявил, что российские потери значительно превышают 100 тысяч человек.
- Марк Милли также отметил, что на линии фронта от Харькова до Херсона расположено множество российских военных. До конца 2023 года выгнать их из Украины будет "чрезвычайно тяжело", однако возможно.
- По состоянию на утро 20 января враг только за минувшие сутки лишился 770 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года – 119 300 оккупантов. Не менее масштабны и потери в технике. Об этом читайте за ссылкой.