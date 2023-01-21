Садочки уже становятся госпиталями, враги завозят врачей из Крыма: главное из Генштаба

В российской армии очень много раненых. Поэтому враги используют для лечения личного состава уже не только больницы, но и другие свободные помещения на оккупированных территориях.

Наши военные рассказали, что россияне, вероятно, настолько перепуганы, что даже врачей позвали из Крыма. Что происходит на фронте и какие проблемы у врагов читайте дальше.

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Что известно о раненых россиянах

Противник ежедневно несет потери в развязанной им войне. По имеющейся информации, более 300 раненых оккупантов находятся на лечении только в хирургическом отделении городской больницы Старобельска Луганской области,

– объяснили в Генштабе ВСУ.

Более того, российские оккупанты на временно оккупированной части Херсонщины используют не только медицинские учреждения, которые уже переполнены: под полевые госпитали оборудуют даже детские садики.

По данным Генштаба ВСУ, россияне в Херсонской области:

в центральной больнице Нижних Сирогозов заменили всех врачей. Более того, там теперь лечат только российских оккупантов;

в Каланчаке уволили местных врачей. На их места поставили медперсонал из Крыма. Россияне запретили местным жителям даже приходить в больницу.

ВСУ мощно атаковали врага

Украинская авиация Сил обороны за прошедшие сутки 18 раз ударила по районам сосредоточения врага и 4 раза – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также, наши защитники сбили 2 разведывательных беспилотника "Орлан-10" и "Мерлин-ВР",

– заявили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

пункт управления врага;

2 района сосредоточения;

склад боеприпасов оккупантов.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Площадка и Краснопоповка Луганской области и Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечино, Водяное и Марьинка Донецкой области.

В Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях в приграничных с Украиной районах враги содержатся определенные подразделения противника. Однако наступательных группировок врага украинские силы не обнаружили.

Кратко о потерях врага