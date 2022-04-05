Генштаб показал Гостомель после ухода российских оккупантов

Украинским войскам удалось освободить Гостомель из российской оккупации. Последствия пребывания здесь российских захватчиков ужасают.

Министерство обороны опубликовало видео из Гостомеля. Дорога в город завалена обломками. На некоторых участках – воронки. Поврежден и мост.

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В самом городе много сожженных и разрушенных домов.

Стоит большое количество поврежденной или уничтоженной военной техники.

Особое внимание было уделено аэропорту в Гостомеле. Именно здесь находился самолет Ан-225 "Мрия", уничтоженный во время российской оккупации.

Всего в результате боевых действий в Гостомеле уничтожены 3 самолета. Кроме уже упомянутого Ан-225, это также Ан-26, Ан-74. Еще пять самолетов повреждены – Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D и Ан-124-100-150. Была разрушена и диспетчерская башня и админздание.

Смотрите видео, как выглядит Гостомель после освобождения из российской оккупации