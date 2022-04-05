Міністерство оборони опублікувало відео з Гостомеля. Дорога до міста завалена уламками. На деяких ділянках – вирви. Пошкоджено і міст.

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У самому місті чимало спалених та зруйнованих будинків.

Стоїть чимала кількість пошкодженої або знищеної військової техніки.

Особливу увагу приділили аеропорту в Гостомелі. Саме тут перебував літак Ан-225 "Мрія", який був знищений під час російської окупації.

Загалом внаслідок бойових дій у Гостомелі знищено 3 літаки. Окрім вже згаданого Ан-225, це також Ан-26, Ан-74. Ще п'ять літаків пошкоджено – Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D та Ан-124-100-150. Було зруйновано і диспетчерську вежу та адмінбудівлю.

Дивіться відео, як виглядає Гостомель після звільнення з російської окупації