Генштаб показал польских "Крабов", которые уничтожают врага на передовой

Польские самоходные гаубицы AHS Krab эффективно работают на передовой. Оккупанты регулярно получают "сюрпризы" от этой артиллерийской системы.

По словам представителей Генерального штаба ВСУ, украинские защитники успешно уничтожают российских захватчиков с помощью польских САУ "Краб".

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Военные поблагодарили польских партнеров за отличную поддержку. "Крабы" изрядно донимают оккупантов.

Украинские "Крабы" больно "кусают" российских оккупантов на передовой. Вооруженные Силы Украины благодарны всем за поддержку. Вместе победим!

– отмечают в Генеральном штабе ВСУ.

Польские САУ "Краб" уже на передовой

"Крабы" уже уничтожают российских оккупантов / Фото Генштаб ВСУ

Какие технические характеристики у польских "Крабов"

Польские "Крабы" имеют 155-миллиметровую пушку с длиной ствола 52 калибра. Она способна выпускать 6 снарядов в минуту, а система перезарядки автоматическая. Если стрелять очередями, то можно варить по 3 снаряда за 10 секунд. Однако практическая скорострельность, если нужно работать с пушкой в течение длительного времени – 2 выстрела за 60 секунд.

Максимальная дальность выстрела – 40 км. Минимальная – 4,7 километра. Известно, что оптимальная дальность этой красавицы – 30 км. В боекомплекте САУ находится 40 снарядов: 29 хранят в башне, 11 – в корпусе.

Скорость движения "Крабов" отличается в зависимости от поверхности. По асфальту едет 60 километров в час, по равнинной поверхности – 30 километров в час. Бездорожье – 15 километров в час. Запаса хода САУ хватит на 400 км.

В передней части корпуса расположены силовая установка и отделение управления. В среднем и заднем – боевое отделение. САУ "Краб" нуждается в 5 членах экипажа. В башне находятся четверо: командир и наводчик – с правой стороны; двое военных, заряжающих снаряды – слева.

Характеристики САУ "Краб" / Инфографика АрмияInform

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