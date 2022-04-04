Следовательно, они могут беспрепятственно обстреливать Полесское направление и одновременно наносить удары по восточным территориям Украины, сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

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Согласно данным, опубликованным 4 апреля, остается высокая вероятность, что оккупанты и дальше будут обстреливать граничащие с Беларусью регионы.

На Полесском направлении остается высокая вероятность ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры враждебными самолетами, действующими с белорусских аэродромов,

– указано в отчете Генштаба ВСУ.

В то же время, остается высокая вероятность нанесения авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам Харькова.