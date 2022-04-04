Відтак, вони можуть безперешкодно обстрілювати Поліський напрямок та одночасно завдавати ударів по східних територіях України, повідомляє Генштаб Збройних Сил України.
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Генштаб назвав регіони, які найймовірніше атакує Росія
Згідно із даними, опублікованими 4 квітня, залишається висока ймовірність, що окупанти й надалі обстрілюватимуть регіони, які межують із Білорусі.
На Поліському напрямку залишається висока імовірність ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури ворожими літаками, що діють з білоруських аеродромів,
– вказано у звіті Генштабу ЗСУ.
Водночас залишається висока імовірність нанесення авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах Харкова.
За пів року до вторгнення корегувальники Росії масово заїжджали в Україну, – комбат ТРО