Комплексная группа во главе с заместителем главнокомандующего ВСУ Олегом Апостолом начала работать в 156 бригаде. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Личный состав сформирован

В Генштабе объяснили, что цель работы – проверка формирования бригады и оказание всесторонней помощи по вопросам организации и подготовки к боевым действиям.

По состоянию на сейчас в бригаде сформирован личный состав и осуществляется отбор персонала на профессиональную подготовку.

Продолжается поставка вооружения и военной техники в соответствии с планом,

– добавили в сообщении.

Во время проверки выявили ряд существенных недостатков. Их планируют устранить.

Речь идет о:

замене части руководящего состава бригады и назначении командира с боевым и практическим опытом прохождения службы на командных должностях;

переводе в часть офицеров и сержантов, которые ранее принимали участие в боевых действиях с целью наращивания боевых возможностей 156 ОМБр;

повышение качества практических занятий с учетом опыта ведения боевых действий на востоке;

повышение интенсивности и качества подготовки пилотов БпЛА и операторов РЭБ, а также решение ряда других вопросов, которые влияют на результаты боевых действий.

Ранее скандал вспыхнул вокруг 155 бригады. Более 1700 солдат 155 бригады могли самовольно покинуть часть из-за проблем с управлением и адаптацией к боевым условиям. Капитан Сергей Филимонов отметил, что новосозданные бригады часто не имеют опыта и необходимых знаний для эффективной деятельности на поле боя.