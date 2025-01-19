Комплексна група на чолі із заступником головнокомандувача ЗСУ Олегом Апостолом почала працювати у 156 бригаді. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Особовий склад сформовано

У Генштабі пояснили, що мета роботи – перевірка формування бригади та надання всебічної допомоги з питань організації і підготовки до бойових дій.

Станом на зараз у бригаді сформовано особовий склад та здійснюється відбір персоналу на фахову підготовку.

Триває постачання озброєння та військової техніки відповідно до плану,

– додали у повідомленні.

Під час перевірки виявили низку суттєвих недоліків. Їх планують усунути.

Мовиться про:

заміну частини керівного складу бригади і призначення командира з бойовим і практичним досвідом проходження служби на командних посадах;

переведення в частину офіцерів та сержантів, які раніше брали участь в бойових діях з метою нарощення бойових спроможностей 156 ОМБр;

підвищення якості практичних занять з урахуванням досвіду ведення бойових дій на сході;

підвищення інтенсивності та якості підготовки пілотів БпЛА і операторів РЕБ, а також вирішення низки інших питань, які впливають на результати бойових дій.

Раніше скандал спалахнув навколо 155 бригади. Понад 1700 солдатів 155 бригади могли самовільно залишити частину через проблеми з управлінням та адаптацією до бойових умов. Капітан Сергій Філімонов зазначив, що новостворені бригади часто не мають досвіду та необхідних знань для ефективної діяльності на полі бою.