Об этом сообщили аналитики Conflict Intelligence Team. Они получили доступ к документу, который 11 мая был разослан в российские военные округа.

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В России формируют "резервные батальоны"

Генштаб России разослал в военные округа приказ приступить к подготовке так называемых резервных батальонов. В полках есть третий батальон самой низкой готовности. Там в основном служат срочники. Новые подразделения будут комплектоваться из:

офицеров-контрактников этих батальонов,

штатных военных, оставшихся в пунктах постоянной дислокации,

резервистов, подписавших краткосрочные контракты.

Этих военных будут вооружать, давать технику и отправлять на 30-дневное обучение на полигонах. Их список достаточно велик, ведь подготовка идет по всей России.

Аналитики считают, что русская армия может приготовить к 19 июня приблизительно 60 – 70 батальонов.

Следует отметить, что батальон не может действовать как самостоятельная единица, и в пересчете на батальонные тактические группы этот резерв составит примерно 30 – 40 БТГ,

– говорится в сообщении CIT.

По мнению аналитиков CIT, такая подготовка усложняет потенциальную мобилизацию. После отправления этих третьих батальонов на фронт в пунктах постоянной дислокации не останется ни техники, ни людей с боевым опытом, которые могли бы учить мобилизованным.

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Оккупанты терпят в Украине сокрушительные потери

Россия терпит в Украине безумные потери с самого начала полномасштабной войны. По состоянию на 27 мая украинские защитники уже ликвидировали 29 750 вражеских военных . Кроме того, наши бойцы мастерски уничтожают технику захватчиков. В частности, оккупационная армия потеряла:

1322 танка;

3245 боевых бронированных машин;

623 артиллерийские системы;

201 реактивную систему залпового огня;

93 средства противовоздушной обороны;

206 самолетов;

170 вертолетов;

503 беспилотника оперативно-тактического уровня;

115 крылатых ракет;

13 кораблей и катеров;

2226 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

48 единиц специальной техники.

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