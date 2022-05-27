Об этом сообщили аналитики Conflict Intelligence Team. Они получили доступ к документу, который 11 мая был разослан в российские военные округа.
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В России формируют "резервные батальоны"
Генштаб России разослал в военные округа приказ приступить к подготовке так называемых резервных батальонов. В полках есть третий батальон самой низкой готовности. Там в основном служат срочники. Новые подразделения будут комплектоваться из:
- офицеров-контрактников этих батальонов,
- штатных военных, оставшихся в пунктах постоянной дислокации,
- резервистов, подписавших краткосрочные контракты.
Этих военных будут вооружать, давать технику и отправлять на 30-дневное обучение на полигонах. Их список достаточно велик, ведь подготовка идет по всей России.
Аналитики считают, что русская армия может приготовить к 19 июня приблизительно 60 – 70 батальонов.
Следует отметить, что батальон не может действовать как самостоятельная единица, и в пересчете на батальонные тактические группы этот резерв составит примерно 30 – 40 БТГ,
– говорится в сообщении CIT.
По мнению аналитиков CIT, такая подготовка усложняет потенциальную мобилизацию. После отправления этих третьих батальонов на фронт в пунктах постоянной дислокации не останется ни техники, ни людей с боевым опытом, которые могли бы учить мобилизованным.
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Оккупанты терпят в Украине сокрушительные потери
Россия терпит в Украине безумные потери с самого начала полномасштабной войны. По состоянию на 27 мая украинские защитники уже ликвидировали 29 750 вражеских военных . Кроме того, наши бойцы мастерски уничтожают технику захватчиков. В частности, оккупационная армия потеряла:
- 1322 танка;
- 3245 боевых бронированных машин;
- 623 артиллерийские системы;
- 201 реактивную систему залпового огня;
- 93 средства противовоздушной обороны;
- 206 самолетов;
- 170 вертолетов;
- 503 беспилотника оперативно-тактического уровня;
- 115 крылатых ракет;
- 13 кораблей и катеров;
- 2226 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 48 единиц специальной техники.
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