Про це повідомили аналітики Conflict Intelligence Team. Вони отримали доступ до документа, який 11 травня розіслали у російські військові округи.

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У Росії формують "резервні батальйони"

Генштаб Росії розіслав у військові округи наказ розпочати підготовку так званих резервних батальйонів. У полках є третій батальйон найнижчої готовності. Там переважно служать строковики. Нові підрозділи комплектуватимуться з:

офіцерів-контрактників цих батальйонів,

штатних військових, що залишилися в пунктах постійної дислокації,

резервістів, які підписали короткострокові контракти.

Цих військових озброюватимуть, даватимуть техніку та відправлятимуть на 30-денне навчання на полігонах. Їхній список доволі великий, адже підготовка йде по всій Росії.

Аналітики вважають, що російська армія може підготувати до 19 червня приблизно 60 – 70 батальйонів.

Слід зазначити, що батальйон неспроможний діяти як самостійна одиниця, й у перерахунку на батальйонні тактичні групи цей резерв становитиме приблизно 30 – 40 БТГ,

– мовиться у повідомленні CIT.

На думку аналітиків CIT, така підготовка ускладнює потенційну мобілізацію. Після відправлення цих третіх батальйонів на фронт у пунктах постійної дислокації не залишиться ні техніки, ні людей з бойовим досвідом, які могли б навчати мобілізованих.

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Окупанти зазнають в Україні нищівних втрат

Росія зазнає в Україні шалених втрат від самого початку повномасштабної війни. Станом на 27 травня українські захисники вже ліквідували 29 750 ворожих військових. Окрім цього, наші бійці майстерно знищують техніку загарбників. Зокрема, окупаційна армія втратила:

1322 танки;

3245 бойових броньованих машин;

623 артилерійські системи;

201 реактивну систему залпового вогню;

93 засоби протиповітряної оборони;

206 літаків;

170 гелікоптерів;

503 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

115 крилатих ракет;

13 кораблів та катерів;

2226 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

48 одиниць спеціальної техніки.

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