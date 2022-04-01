Украинский и грузинский политик Михеил Саакашвили подчеркнул, что Путин, скорее всего, в этом вопросе будет слушать своего главного пропагандиста.
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Путину генштаб советует ограничиться захватом Донбасса
Генштаб рекомендует Путину ограничиться попыткой захвата всего Донбасса и объявить победу,
– написал Саакашвили.
В то же время он добавил, что хорошо знает президента государства-агрессора. Поэтому допускает, что тот выслушает пропагандиста Владимира Соловьева и продолжит войну за полный захват Украины.
Однако такой замысел, не сомневается бывший президент Грузии, обязательно закончится полным разгромом рашистов.
К слову, глава Кремля планировал провести в Украине блицкриг – "молниеносную войну". Военный эксперт Олег Жданов отметил, что эти планы не удалось осуществить, а постоянные обещания о "победе России" Путину уже надоели, поэтому он "психует".
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