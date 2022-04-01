Український та грузинський політик Міхеіл Саакашвілі наголосив, що Путін, найімовірніше, у цьому питанні слухатиме свого головного пропагандиста.

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Путіну генштаб радить обмежитися захопленням Донбасу

Генштаб рекомендує Путіну обмежитися спробою захоплення всього Донбасу та оголосити перемогу,

– написав Саакашвілі.

Водночас він додав, що добре знає президента держави-агресорки. Тому допускає, що той послухає пропагандиста Володимира Соловйова та продовжить війну за повне захоплення України.

Однак такий задум, не сумнівається колишній президент Грузії, обов'язково закінчиться повним розгромом рашистів.

До слова, глава Кремля планував провести в Україні бліцкриг – "блискавичну війну". Військовий експерт Олег Жданов зауважив, що ці плани не вдалось здійснити, а постійні обіцянки про "перемогу Росії" Путіну вже набридли, тому той "психує".

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