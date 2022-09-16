Не надо говорить то, чего нет: Генштаб о "расколе" в руководстве Украины
Источник:Генштаб ВСУ
У Украины сейчас есть главная цель – уничтожить врага и выгнать его из страны. Некоторые блогеры пытаются подорвать доверие украинцев к военному командованию.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сделал официальное заявление. Подчеркнули, что Силы обороны под руководством Владимира Зеленского делают все возможное, чтобы освобождать украинскую землю и сопротивляться.
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"Мы руководствуемся принципом единоначалия и не допускаем внутри военного коллектива расколов", - написали в Генштабе.
Не стоит распространять непроверенные факты
Появляются политические спекуляции относительно конкретных действий на фронте. Генштаб считает это провокацией и попыткой втянуть во дрязги высшее военно-политическое руководство государства. Заметили, что во время войны это недопустимо.
Единство и командная работа – залог нашего успеха!
– заявил Генштаб.
Они добавили, что есть блоггеры, рассказывающие ложные факты, касающиеся боевых действий. Это нельзя делать, поскольку это влияет на способности и единства защитников.
"Еще раз: не нужно говорить о том, чего нет и что приводит к общественному недоразумению", - подчеркнули военные.
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Все зависит от единства
По информации Генштаба, Украина уже сделала многое для того, чтобы сохранить суверенитет и независимость. Однако еще больше усилий нужно приложить в будущем. Это требует взаимопонимания, доверия и уважения.
"От солдата, который в этот момент освобождает очередной населенный пункт Украины или держит свой участок фронта, и командного состава, работающего над разработкой конкретных планов, до Верховного Главнокомандующего, мы объединены общей целью – победить кровного врага!", - добавили в Генштаб.