Сбиты вражеский самолет и 13 беспилотников и самые горячие направления на фронте: главное из Генштаба

Враг продолжает нести безумные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки нашим военным удалось уничтожить 13 беспилотников и самолет. Рассказываем, какая сейчас ситуация на фронте.

Оперативной информацией Генштаб поделился в своем утренней сводке. В ней говорилось как о потерях врага за прошедшие сутки, так и о ситуации на фронте. Узнайте, что сейчас происходит на самых горячих направлениях.

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Потери врага растут

Только за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам скопления живой силы и техники врага. Также наши защитники сбили самолет Су-25 и 13 российских беспилотников разного типа.

Результативно свою работу выполняют подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили пункт управления, 3 района скопления живой силы и техники, 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

ВСУ отбили более 75 атак

Следует отметить, что российские военные не оставляют стремления выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Основные усилия на наступление бросают на Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское и Шахтерское направления. Только за минувшие сутки нашим защитникам удалось отразить более 75 атак на этих направлениях.

Если говорить о ситуации в отдельности, то она такова. На Купянском и Лиманском захватчики провели наступательные действия в районах Гряниковки, Белогоровки и Спорного. Результатов не добились.

Город Бахмут на одноименном направлении оккупанты продолжают штурмовать. Нашим защитникам удалось отбить ряд атак врага в районах Орехово-Василовки и Богдановки.

Наступательные действия фиксировали также на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Оккупанты двигались в районах Степного, Каменки, Авдеевки, Северного, Нетайлового, Первомайского, Невельского, Марьинки и Угледара. Больше атак зафиксировали близ Марьинки, их было 12. И все удалось отбить нашим военным.

Что касается Волынского, Полесского, Северского и Слобожанского направлений, там оперативная ситуация не претерпела существенных изменений. Генштаб не выявил формирования наступательных группировок. В то же время, подготовка российских бойцов на полигонах Беларуси продолжается. А вот на Запорожском и Херсонском – оккупанты ведут оборонительные действия.