В Донецкой области батальон россиян потерял 50% бойцов, моральный дух врага на нуле, – Генштаб

Российские захватчики не перестают наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Вооруженные Силы Украины дают отпор оккупантам.

За прошедшие сутки россияне выпустили более 90 ракет по Украине. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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У оккупантов безумные потери

В связи со значительными потерями во время ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в подразделениях оккупационных войск участились случаи дезертирства и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние.

После боев в районе населенного пункта Майорск потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон. Потери в нем составляют более 50% убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное.

Командование врага расформировало указанное подразделение. Остатки личного состава распределены по другим воинским частям.

Захватчики наносят удары по Украине.

За минувшие сутки украинские военные отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Курдюмовка, Новокалиново, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Новомихайловка и Времовка Донецкой области.

За прошедшие сутки Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины. Под поражение попали жилые дома граждан и объекты критической инфраструктуры Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Хмельницкой и других областей.

Враг выпустил более 90 ракет Х-101 и "Калибр" и более десяти ударных БпЛА. По уточненной информации, 77 крылатых ракет, 10 иранских дронов "Shahed-136" и один БпЛА "Орион" уничтожили подразделения Сил Обороны.

Кроме того, враг не перестает обстреливать позиции наших войск и населённые пункты по линии столкновения. Так, за прошедшие сутки, оккупанты нанесли 43 авиационных удара и совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Краснополье, Рыжевка, Кондратовка и Славгород Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Волчанск, Каменка, Старица, Стрелка, Глубокое, Терновая, Казачья Лопань и Гоптовка;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Терны, Площанка, Кисловка, Макеевка, Заречное, Белогоровка и Спорное;

на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Соледар, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Курдюмовка, Озаряновка, Зеленополье, Яковлевка, Нью-Йорк и Опытное;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новокалиново;

на Новопавловском направлении – из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Павловка, Пречистовка;

на Запорожском направлении – из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Железнодорожное, Щербаки, Темировка, Степногорск, Белогорье, Дорожнянка, Малиновка, Ольговское, Новополь, Гуляйполе;

на Херсонском направлении – со всего спектра артиллерии, по районам Ильинки, Дудчан, Качкаровки и Приднепровского.

ВСУ уничтожает врага

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 14 ударов. Под поражение попали 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов оккупантов.

Напомним, что 15 ноября враг нанес самый массированный ракетный удар по Украине с начала полномасштабного вторжения. Силам ПВО удалось сбить 70 ракет.

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