Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 5 августа. Украинские герои уже 163 суток героически противостоят российскому вторжению.

Заметьте оккупанты начинают уставать от войны против Украины, – военный обозреватель

В Донецком направлении враг сосредотачивает усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городами Соледар и Бахмут и оттеснить наши войска от западной окраины Донецка,

– говорится в сообщении.

Украинские защитники продолжают успешно выполнять ракетно-артиллерийские огневые задачи по определенным направлениям. российские оккупанты терпят колоссальные потери. Захватчики уже ощутили острый дефицит пополнения подразделений.

Общие потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов. По состоянию на 5 августа Генштаб ВСУ сообщил о 41 650 ликвидированных захватчиках. Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1792 (+3),

боевых бронированных машин – 4032 (+6),

артиллерийских систем – 950 (+4),

РСЗО – 260 (+0),

средства ПВО – 123 (+5),

самолетов – 223 (+0),

вертолетов – 191 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+0),

крылатых ракет – 182 (+0).

Заметьте – в Донецке горит железнодорожный вокзал: смотрите видео