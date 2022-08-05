Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он говорит, что последние опросы в россии свидетельствуют о том, что там чувствуется усталость от войны.

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По его словам, у российских военных есть следующие проблемы:

"Они заключали контракты сроком на 3 месяца. Это время уже прошло, контракты не прерываются, а солдаты продолжают воевать. Это первый фактор, подавляющий россиян", – сказал он.

Второй фактор, по его словам, это вопрос наступления. Россияне наступали на Донбассе, положили там сотни людей, теперь наступают в Херсонской области с непонятным результатом.

Третий фактор – это вопрос финансового обеспечения. Ведь известно, что оккупантам не выплачиваются боевые выплаты, что тоже влияет на их моральное состояние.

"Об этом свидетельствуют и перехваты их разговоров, где они жалуются на ситуацию на фронте. Там ничего хорошего для них не происходит", – ответил Попович.

Военный обозреватель считает, что россияне могут стать жертвами пропаганды. "Ведь им говорят о тысячах уничтоженных украинских "националистов". По этим данным, они уже уничтожили три украинских армии", – шутит Попович.

По его словам, каждые новости о том, что у россиян на фронте не все хорошо, могут спровоцировать вопрос, что же происходит на самом деле, и что делает украинская армия, если оккупанты несут такие потери.

Попович говорит, что оккупанты устали и деморализованы: видео



К слову, в конце июня генерал-майор Марченко подчеркивал, что сейчас останавливать войну ни в коем случае нельзя. Ведь украинская армия набрала темп. Если бы в ВСУ было достаточно техники, то они выгнали бы оккупантов даже из Крыма.