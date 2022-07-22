Об этом 24 каналу сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что ситуация на Юге меняется динамично, она напряженная, но полностью контролируется силами обороны Украины.

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По ее словам, украинские войска ведут мощную операцию. "Деталей мы пока не разглашаем, но обязательно удивим вас тем, что будет в результате", – сказала она.

Наталья Гуменюк отметила, что во вражеской стороне в основном происходит ведение огня на расстоянии и дистанцировании – то есть оккупанты остаются на тех позициях, где чувствуют себя более защищенно.

Она уверяет, что оккупанты деморализованы и отказываются идти в бой после того, как ВСУ уничтожили командный пункт соответствующей мотострелковой бригады.

Личный состав отказывается вести боевые действия и остаются в окопах или даже разворачиваются и уходят назад,

– сказала руководитель прессцентра ОК "Юг".

Наталья Гуменюк говорит, что оккупанты отказываются идти в бой против ВСУ:



К слову, на Юге украинские защитники выполнили более 230 огневых задач. За минувшие сутки, 21 июля, там ВСУ:

нанесли 8 ударов по враждебным позициям и запасам,

поразили 5 опорных пунктов и 2 склада боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонщины;

ударили по месту скопления вражеского личного состава Николаевской области.

Известно, что в результате атак ВСУ оккупанты потеряли 35 единиц личного состава, самоходную гаубицу "Мста-С", 2 беспилотника, 3 единицы бронированной и 8 автомобильной техники.