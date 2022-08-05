Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він каже, що останні опитування в росії свідчать про те, що там відчувається втома від війни.

До теми Генерал Марченко відповів, коли закінчиться гаряча фаза війни

За його словами, в російських військових є наступні проблеми:

"Вони заключали контракти строком на 3 місяці. Цей час вже пройшов, контракти не перериваються, а солдати продовжують воювати. Це перший чинник, який пригнічує росіян", – сказав він.

Другий чинник, за його словами, це питання наступу. Росіяни наступали на Донбасі, поклали там сотні людей, тепер наступають на Херсонщині з незрозумілим результатом.

Третій чинник – це питання щодо фінансового забезпечення. Адже відомо, що окупантам не виплачуються бойові виплати, а це теж впливає на їх моральний стан.

"Про це свідчать і перехоплення їхніх розмов, де вони скаржаться на ситуацію на фронті. Там нічого хорошого для них не відбувається", – відповів Попович.

Військовий оглядач вважає, що росіяни можуть стати жертвами власної пропаганди. "Адже їм говорять про тисячі знищених українських “націоналістів”. За цими даними, вони вже знищили три українські армії", – жартує Попович.

За його словами, кожні новини про те, що в росіян на фронті не все добре, можуть спровокувати питання, що ж відбувається насправді, і що ж робить українська армія, якщо окупанти несуть такі втрати.

Попович каже, що окупанти втомлені та деморалізовані: відео



До слова, наприкінці червня генерал-майор Марченко наголошував, що зараз зупиняти війну в жодному разі не можна. Адже українська армія набрала темп. Якби у ЗСУ було достатньо техніки, то вони б вже вигнали окупантів навіть з Криму.