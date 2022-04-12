Генштаб ВСУ объяснил, почему в приграничных районах России ввели "режим террористической угрозы"
Источник:Генштаб ВСУ
Россия ввела в областях, граничащих с Украиной, "режим террористической угрозы". В Генштабе ВСУ объяснили, что это сделали для того, чтобы запретить местным жителям фотографировать и снимать перевозимую в Украину технику.
Такой "режим" был введен в Курской, Воронежской и Брянской областях. Именно оттуда оккупанты отправляют технику в Украину.
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На территории пограничных российских областей усилили административно-полицейский режим. Соответственно, оккупанты будут контролировать распространение информации о передвижении своей техники.
Для недопущения фиксации местными жителями перемещения колонн вооружения и военной техники в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей России, под видом высокого уровня "террористической угрозы", усилен административно-полицейский режим,
– объяснили в Генштабе.
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