Генштаб ВСУ объяснил, почему в приграничных районах России ввели "режим террористической угрозы"

Россия ввела в областях, граничащих с Украиной, "режим террористической угрозы". В Генштабе ВСУ объяснили, что это сделали для того, чтобы запретить местным жителям фотографировать и снимать перевозимую в Украину технику.

Такой "режим" был введен в Курской, Воронежской и Брянской областях. Именно оттуда оккупанты отправляют технику в Украину.

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На территории пограничных российских областей усилили административно-полицейский режим. Соответственно, оккупанты будут контролировать распространение информации о передвижении своей техники.

Для недопущения фиксации местными жителями перемещения колонн вооружения и военной техники в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей России, под видом высокого уровня "террористической угрозы", усилен административно-полицейский режим,

– объяснили в Генштабе.

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