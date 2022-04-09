Генштаб ВСУ представил автора хита о "Байрактаре"

Автор военного хита о "Байрактаре" – воин Вооруженных Сил Украины Тарас Боровок. Защитник рассказал, почему решил оборонять родную землю и как профессиональная деятельность помогает во время войны.

В Генеральном штабе ВСУ представили автора хита о "Байрактаре", а также обнародовали небольшое интервью с военным.

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Тарас Боровок – автор хита "Байрактар"

Знакомьтесь – Тарас Боровок, воин Вооруженных Сил Украины и эксперт Украинского культурного фонда,

– написали в Генштабе.

Военный рассказал, что стать на защиту Украины его побудили взрывы в 5 утра 24 февраля и чувство достоинства и совести. Во время войны он занимается тем, что и раньше – продолжает писать и творить контент, вдохновляющий и дающий людям уверенность, еще и обеспечивающий хорошее настроение.

"Байрактар" стала символом украинской борьбы. Под каждым посольством России в мире люди выходят на протест, поя мои песни", – отметил воин.

Он подчеркнул, что это большая ответственность, окрыляет и мотивирует творить дальше.

Боровок также отметил, что гордится украинцами и желает всем победы.

Краткое интервью с автором песни "Байрактар": смотрите видео

Песня о "Байрактаре": смотрите видео