Генштаб ВСУ прокомментировал информацию о якобы оккупации Ильинки и якобы выход из Купянска

Информация об оккупации населенного пункта Ильинка и о якобы пребывании российских войск в городе Купянск не соответствует действительности

вчера украинские воины остановили продвижение врага на Купянск, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.

Купянск полностью под контролем Сил обороны Украины.

населенный пункт Ильинка Донецкой области также находится под украинским контролем. На его окраинах постоянно продолжаются бои с врагом, но наши подразделения крепко держат позиции.