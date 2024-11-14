Генштаб ВСУ прокомментировал информацию о якобы оккупации Ильинки и якобы выход из Купянска
14 ноября 2024, 11:19Читати новину українською
Информация об оккупации населенного пункта Ильинка и о якобы пребывании российских войск в городе Купянск не соответствует действительности
вчера украинские воины остановили продвижение врага на Купянск, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.
Купянск полностью под контролем Сил обороны Украины.
населенный пункт Ильинка Донецкой области также находится под украинским контролем. На его окраинах постоянно продолжаются бои с врагом, но наши подразделения крепко держат позиции.