Сегодня ночью нанесено огневое поражение по инфраструктуре военного аэродрома "Липецк-2", что в Липецкой области рф. В частности, целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники. Известно, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил врага.