Про це повідомляє Генштаб. Також там додали, що вночі було уражено й завод ім. Я.М. Свердлова в місті Дзержинськ.

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Атака на аеродром у Липецьку

Сьогодні вночі завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2», що в Липецькій області РФ. Зокрема, ціллю були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки, – зазначили у Генштабі.

Також у ЗСУ вказали, що на цьому аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога.

Ба більше, вночі ЗСУ атакували федеральне казенне підприємство "Завод ім. Я.М. Свердлова", де виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. Також зазначається, що на території заводу могли зберігатися КАБи.

"В районах обох об’єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота ворожої ППО. Результати ураження уточнюються", – пишуть у Генштабі.