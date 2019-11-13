Генштаб предоставил ГБР доступ к документам, которые являются государственной тайной

Генеральный штаб Вооруженных сил предоставил работникам ГБР доступ к важным документам. Речь идет о доступе к стратегическому плану применения ВС Украины.

Предоставить такой доступ Генштаб обязал Печерский районный суд столицы. Об этом говорится в соответствующем сообщении пресс-службы.

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Постановление обработано со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны. Допущенные к Плану должностные лица, в пределах полномочий, предоставили объяснения и отдельную информацию сотрудникам ГБР, которые определены постановлением Печерского суда и имеют соответствующую форму допуска к государственной тайне и обязательства по ее сохранению,

– передают в Генштабе.

К слову, ранее Печерский райсуд Киева предоставил группе следователей из ГБР разрешение на временный доступ к информации о всех доходах пятого украинского президента Петра Порошенко за последние 5 лет.

Так, следователи получили доступ к документам, которые находятся во владении Пенсионного фонда и его структурных подразделений. ГБР будет проверять информацию о суммах заработной платы, доходов и уплаченных Порошенко страховых взносов с 7 июня 2014 года по 19 мая 2019 года.

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