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      Генштаб предоставил ГБР доступ к документам, которые являются государственной тайной

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      ГБР получило доступ к секретным документам Генштаба
      ГБР получило доступ к секретным документам Генштаба / Иллюстративное фото

      Генеральный штаб Вооруженных сил предоставил работникам ГБР доступ к важным документам. Речь идет о доступе к стратегическому плану применения ВС Украины.

      Предоставить такой доступ Генштаб обязал Печерский районный суд столицы. Об этом говорится в соответствующем сообщении пресс-службы.

      Интересно: ГБР получило доступ к секретным документам в деле захвата моряков: детали

      Постановление обработано со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны. Допущенные к Плану должностные лица, в пределах полномочий, предоставили объяснения и отдельную информацию сотрудникам ГБР, которые определены постановлением Печерского суда и имеют соответствующую форму допуска к государственной тайне и обязательства по ее сохранению,
      – передают в Генштабе.

      К слову, ранее Печерский райсуд Киева предоставил группе следователей из ГБР разрешение на временный доступ к информации о всех доходах пятого украинского президента Петра Порошенко за последние 5 лет.

      Так, следователи получили доступ к документам, которые находятся во владении Пенсионного фонда и его структурных подразделений. ГБР будет проверять информацию о суммах заработной платы, доходов и уплаченных Порошенко страховых взносов с 7 июня 2014 года по 19 мая 2019 года.

      Читайте также: Порошенко начал активно переписывать бизнес на сына на фоне громких дел против него

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Государственное бюро расследований
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