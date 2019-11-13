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      Генштаб надав ДБР доступ до документів, що є державною таємницею

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      ДБР має доступ до секретних документів Генштабу
      ДБР має доступ до секретних документів Генштабу / Ілюстративне фото

      Генеральний штаб Збройних сил надав працівникам ДБР доступ до важливих документів. Йдеться про доступу до Стратегічного плану застосування ЗС України.

      Надати такий доступ Генштаб зобов’язав Печерський районний суд столиці. Про це мовиться у відповідному повідомленні пресслужби.

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      Ухвалу опрацьовано із суворим дотриманням вимог законодавства України з питань охорони державної таємниці. Допущені до Плану посадові особи, в межах повноважень, надали пояснення та окрему інформацію співробітникам ДБР, які визначені ухвалою Печерського суду і мають відповідну форму допуску до державної таємниці та зобов’язання щодо її збереження,
      – передають у Генштабі.

      До слова, раніше Печерський райсуд Києва надав групі слідчих із ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про всі доходи п’ятого українського президента Петра Порошенка за останні 5 років.

      Так, слідчі отримали доступ до документів, що перебувають у володінні Пенсійного фонду та його структурних підрозділів. ДБР перевірятиме інформацію щодо сум заробітної плати, доходів та сплачених Порошенком страхових внесків з 7 червня 2014 року по 19 травня 2019 року.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань Збройні сили України
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