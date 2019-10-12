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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Генштаб усилил боеготовность воинских частей ВСУ

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      Генштаб усилил боеготовность воинских частей ВСУ до 14 октября
      Генштаб усилил боеготовность воинских частей ВСУ до 14 октября / mil.in.ua

      Боеготовность военных частей Вооруженных сил Украины усилят в течение выходных и праздничных дней – до 14 октября. В частности, повысили охрану военных объектов.

      Очередные изменения также и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме, об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

      Важно: 14 октября – выходной: что нужно знать о Дне защитника Украины

      Кроме того, в Генштабе призвали граждан воздержаться от провокаций рядом с военными объектами.

      В течение выходных и праздничных дней, по приказу начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, усилена боеготовность военных частей ВС Украины в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач,
      – говорится в сообщении.

      Отметим, день защитника Украины в 2019 году выпадает на понедельник – это официальный выходной. Так, 14 октября в Киеве, в заповеднике Хортица и в Запорожье проведут ряд мероприятий.

      Всего запланировали около 300 мероприятий. К обеспечению порядка задействуют подразделения Нацполиции, Нацгвардии и спасатели. Программа в городах – здесь.

      Пятый президент Петр Порошенко установил 14 октября государственным праздником своим Указом от 14 октября 2014 года. Одновременно он отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который в СССР был Днем Советской армии и военно-морского флота.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины
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