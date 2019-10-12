Генштаб усилил боеготовность воинских частей ВСУ

Боеготовность военных частей Вооруженных сил Украины усилят в течение выходных и праздничных дней – до 14 октября. В частности, повысили охрану военных объектов.

Очередные изменения также и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме, об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

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Кроме того, в Генштабе призвали граждан воздержаться от провокаций рядом с военными объектами.

В течение выходных и праздничных дней, по приказу начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, усилена боеготовность военных частей ВС Украины в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач,

– говорится в сообщении.

Отметим, день защитника Украины в 2019 году выпадает на понедельник – это официальный выходной. Так, 14 октября в Киеве, в заповеднике Хортица и в Запорожье проведут ряд мероприятий.

Всего запланировали около 300 мероприятий. К обеспечению порядка задействуют подразделения Нацполиции, Нацгвардии и спасатели. Программа в городах – здесь.

Пятый президент Петр Порошенко установил 14 октября государственным праздником своим Указом от 14 октября 2014 года. Одновременно он отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который в СССР был Днем Советской армии и военно-морского флота.