Генштаб посилив боєготовність військових частин ЗСУ

Боєготовність військових частин Збройних сил України посилять протягом вихідних та святкових днів – до 14 жовтня. Зокрема, підвищили охорону військових об’єктів.

Чергові зміни також та резервні підрозділи нестимуть службу в посиленому режимі, про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Важливо: 14 жовтня – вихідний: що потрібно знати про День захисника України

Окрім того, у Генштабі закликали громадян утриматися від провокацій поруч з військовими об’єктами.

Протягом вихідних та святкових днів, за наказом начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, посилено боєготовність військових частин ЗС України в пунктах постійної дислокації та в районах виконання бойових завдань,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, день захисника України у 2019 році випадає на понеділо – це офіційний вихідний. Так, 14 жовтня у Києві, заповіднику Хортиця та у Запоріжжі проведуть низку заходів.

Загалом запланували близько 300 заходів.До забезпечення порядку задіють підрозділи Нацполіції, Нацгвардії й рятувальники. Програма у містах – тут.

П'ятий президент Петро Порошенко встановив 14 жовтня державним святом своїм Указом від 14 жовтня 2014 року. Водночас він скасував святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, який в СРСР був Днем Радянської армії та військово-морського флоту.