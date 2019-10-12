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      Генштаб посилив боєготовність військових частин ЗСУ

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      Генштаб посилив боєготовність військових частин ЗСУ до 14 жовтня
      Генштаб посилив боєготовність військових частин ЗСУ до 14 жовтня / mil.in.ua

      Боєготовність військових частин Збройних сил України посилять протягом вихідних та святкових днів – до 14 жовтня. Зокрема, підвищили охорону військових об’єктів.

      Чергові зміни також та резервні підрозділи нестимуть службу в посиленому режимі, про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

      Важливо: 14 жовтня – вихідний: що потрібно знати про День захисника України

      Окрім того, у Генштабі закликали громадян утриматися від провокацій поруч з військовими об’єктами.

      Протягом вихідних та святкових днів, за наказом начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, посилено боєготовність військових частин ЗС України в пунктах постійної дислокації та в районах виконання бойових завдань,
      – йдеться у повідомленні.

      Зазначимо, день захисника України у 2019 році випадає на понеділо – це офіційний вихідний. Так, 14 жовтня у Києві, заповіднику Хортиця та у Запоріжжі проведуть низку заходів.

      Загалом запланували близько 300 заходів.До забезпечення порядку задіють підрозділи Нацполіції, Нацгвардії й рятувальники. Програма у містах – тут. 

      П'ятий президент Петро Порошенко встановив 14 жовтня державним святом своїм Указом від 14 жовтня 2014 року. Водночас він скасував святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, який в СРСР був Днем Радянської армії та військово-морського флоту.

      blog_ava
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Збройні сили України Новини політики
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