В Генштабе назвали направления, где фиксируют снижение наступательных действий оккупантов

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции и пытаться продвигаться. Однако есть направления, где наши военные зафиксировали понижение наступательных действий противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, передает 24 канал. Там рассказали, по каким направлениям российские захватчики замедлили наступление.

Актуально "Джавелинщики" уничтожили 5 российских танков и много бронированных машин: красноречивое видео

На каких направлениях кафиры замедлили наступление

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируется снижение интенсивности наступательных действий кафиров,

– заявили в Генштабе.

В то же время там отметили, что в этих направлениях противник не прекратил минометные и артиллерийские обстрелы по позициям украинских войск.

Где кафиры сосредоточили основные усилия

В Генштабе также отметили, на каком направлении русские военные сосредоточили свои главные усилия. По их информации, сейчас кафиры хотят взять под полный контроль населенный пункт Лиман на Донетчине.

Кроме того, на Донецком направлении захватчики пытаются улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки. На Бахмутском и Авдеевском направлениях тоже продолжаются боевые действия, там кафиры используют средства радиоэлектронной борьбы.

Читайте на сайте Российские войска обстреляли 41 населенный пункт в Донецкой и Луганской областях: 6 человек погибли

Российские захватчики попытались наступать в районах Камышевахи, Липового и Нагорного, однако безрезультатно. Также потерпели неудачу их попытки штурма вблизи Красногоровки, Каменки и Песков.

Вооруженные Силы Украины отбивают атаки врага

По информации Генштаба, за прошедшие сутки, 25 мая, наши военные отразили 10 атак российских оккупантов на Донецком и Луганском направлениях. Отмечается, что им удалось уничтожить 4 танка, 2 артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и 1 единицу специальной техники.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны ликвидировали 5 беспилотников типа "Орлан-10", а наши истребители сбили 2 крылатых ракеты. В то же время, ударная авиация уничтожила личный состав и до 10 единиц легкобронированной техники врага.

Ситуация на фронте: последние новости

Российские военные продолжают наступление в Восточной операционной зоне. Однако все их попытки взять штурмом украинские населенные пункты потерпели неудачу.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что на Николаевском направлении кафиры усиливают свои позиции. Кроме того, отметили, что российские оккупанты пытались безрезультатно продвинуться в сторону Николаева.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что сегодня ночью, 26 мая, россияне обстреляли из артиллерии Криворожский район. К счастью, никто не пострадал.

Обратите внимание – оккупанты жестоко обстреливают Луганщину: смотрите видео