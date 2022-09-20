В Генштабе подтвердили удачный "хлопок" возле Новоайдара и Сватового: где ВСУ удалось отбить атаки

Украинские военные продолжают ежедневно наносить удары по врагу. Одни направлены на уничтожение складов с боеприпасами, другие – живой силы. В Генштабе уже подтвердили успешные "хлопки".

Их защитники Украины подвезли в Новоайдар и Сватов. Сами взрывы на местах скопления врага произошли накануне, в результате чего оккупанты понесли немалые потери.

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Ликвидированы враги и десятки единиц техники

Так, в районе Новоайдара в Луганской области подтвердили успешное попадание по российским бойцам. Еще 18 сентября наши военные нанесли удар по району, где хранили как оружие, так и военную технику противники. В результате оккупанты остались без почти 50 единиц техники, а также боеприпасов.

Что касается Сватового, то там тоже наши военные нанесли удар по месту скопления живой силы россиян. В результате этого 70% личного состава, который находился на уничтоженном объекте, удалось ликвидировать.

Как бы там ни было, но враг все равно продолжает пытаться наступать. За прошедшие сутки зафиксировали несколько атак россиян. Они стремились продвинуться в районах Майорского, Веселого, Курдюмовки и Новомихайловки. Но защитники Украины отразили атаки врага, отбросив его.

Кроме того, за минувшие сутки авиация Сил обороны поразила 24 района сосредоточения живой силы и военной техники врага, 4 позиции ЗРК и 1 склад боеприпасов.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили самолет Су-25, управляемую ракету и 3 беспилотника противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки задали огневое поражение по 16 объектам россиян. В частности, по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 районах сосредоточения артиллерии, а также 3 складах боеприпасов.

У марионеток кремля паника

Заметим, что успешное контрнаступление ВСУ на Харьковщине заставило приспешников из псевдореспублик переживать. Они уже начали просить о проведении псевдореферендумов. Мол, они позволят присоединить области к россии, а значит защитить от возможного наступления ВСУ.

На это сделали акцент в Институте по изучению войны. Там отметили, что гауляйтеры на псевдореспубликах четко понимают, что контрнаступление ВСУ не остановится. Поэтому они хотят как можно скорее добиться аннексии. Последнее, ​​уверены боевики, остановит движение украинского войска.

Будто бы тогда защитники нашего государства будут открыто воевать против другой страны, хотя это происходит уже более 8 лет. Поэтому у россии будет возможность объявить полномасштабную войну и нанести ответный удар.

Но, подчеркивают составители отчета, взрывы в Крыму показали обратное. В кремле так и не решились нанести тот самый "ответный удар". А это значит, что враг вполне понимает, в какую затруднительную ситуацию он попал. И что полномасштабная война уже будет происходить не между Украиной и россией, а всем цивилизованным миром и бункерным диктатором.

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