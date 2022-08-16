Генштаб назвал направления, на которых россияне ведут наступление: все о ситуации на фронте

российские оккупанты не прекращают обстрелов и попыток наступательных действий по всей линии фронта. В Генштабе сообщили актуальную ситуацию в зоне боев с врагом.

Героическая борьба Украины с российскими оккупантами продолжается. Враг не прекращает попыток совершать преступления против нашего государства и народа, но ему не удается продвинуться ни на одном направлении.

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Какая ситуация на фронте: сводка от Генштаба

В Генеральном штабе сообщили, что российские оккупанты сосредоточивают свои потуги на захвате всех территорий Донецкой и Луганской областей и удержании контроля над захваченными частями Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях стабильная, с территории Беларуси враг пока нападения не планирует. Впрочем, угроза ракетных ударов с территории этой страны высокая. Также россияне снова обстреляли пограничные районы Черниговской и Сумской областей, пытаются разведывать позиции наших героев своими беспилотниками.

На Харьковском направлении враг был очень активным, обстреливал населенные пункты на линии столкновения своей артиллерией. Возле Сосновки, Гусаровки и Верхнего Салтова оккупанты совершили авиаудары. Также враг минирует местность возле Победы и Украинки.

На Славянском направлении россияне наступали на Мазановку, но после провала отошли. Из танков и артиллерии враг обстрелял районы Грушевахи, Краснополья, Вернополья, Родного, Мазановки и Долины.

На Донецком направлении россияне наступали очень активно. Враг пытался штурмовать Ивано-Дарьевку, Вершины, Соледар, Зайцево, Майорск, Невельское. Абсолютно все атаки россиян завершились потерями и бегством.

Наступательные действия враг пытается производить и на юге, бои возле Новомихайловки продолжаются. Большими потерями и уходом для врага завершилась попытка атаковать Новогригорьевку.

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