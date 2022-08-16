Героїчна боротьба України з російськими окупантами триває. Ворог не припиняє спроб чинити злочини проти нашої держави та народу, але йому не вдається просунутися на жодному напрямку.

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Яка ситуація на фронті: зведення від Генштабу

У Генеральному штабі повідомили, що російські окупанти зосереджують свої потуги над захоплення всіх територій Донецької та Луганської областей та утриманні контролю над захопленими частинами Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках стабільна, з території білорусі ворог наразі нападу не планує. Втім, загроза ракетних ударів з території цієї країни висока. Також росіяни знову обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей, намагаються розвідувати позиції наших героїв своїми безпілотниками.

На Харківському напрямку ворог був дуже активним, обстрілював населені пункти на лінії зіткнення своєю артилерією. Біля Соснівки, Гусарівки та Верхнього Салтова окупанти здійснили авіаудари. Також ворог мінує місцевість біля Перемоги та Українки.

На Слов'янському напрямку росіяни наступали на Мазанівку, але після провалу відійшли. З танків та артилерії ворог обстріляв райони Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Рідного, Мазанівки та Долини.

На Донецькому напрямку росіяни наступали дуже активно. Ворог намагався штурмувати Івано-Дар’ївку, Вершини, Соледар, Зайцеве, Майорськ, Невельське. Абсолютно усі атаки росіян завершилися втратами та втечею.

Наступальні дії ворог намагається провадити й на півдні, бої біля Новомихайлівки тривають. Великими втратами та відходом для ворога завершилася спроба атакувати Новогригорівку.

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