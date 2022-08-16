Зранку 24 лютого російські окупанти розпочали повномасштабну війну проти України та атакували одразу з кількох напрямків в надії швидко захопити нашу державу та поставити у Києві свою маріонетку. Нашій героїчній армії та народу вдалося поламати всі плани ворога та змусити їх втікати з кількох напрямків, а бойові дії без суттєвого успіху для ворога тривають досі.

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Чому людей не попередили про загрозу повномасштабного нападу окупантів

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post пояснив, чому Україна готувалася до нападу ворога тихо. Якби виникла загальна паніка – ворог отримав би дуже велику перевагу. Окрім того, важкого удару по економіці було б завдано ще до того, як ворог здійснив напад.

Якби ми це повідомили – а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, – тоді я ми втрачали 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні,

– сказав Зеленський.

На його думку, на момент вторгнення Україна була максимально сильною як для своїх можливостей. Зеленський переконаний, що попередження про війну у жовтні спровокувало б економічну, а потім і політичну кризу. В країні розпочався б хаос, і тоді план росіян щодо швидкого захоплення України міг би стати реальністю.

"Інша справа, коли хаос контрольований і це у воєнний час — ти керуєш державою по-іншому. Ви можете відкрити кордон, закрити кордон, атакувати, відступати, захищатися. Ви можете взяти під контроль свою інфраструктуру", – сказав президент.

Також він, що дані, які надавали про напад США та Велика Британія, були надто загальними, а коли Україна просила точні напрямки нападу або більш конкретних висновків, то отримувала дані, які вже мала у розпорядженні.

"Навіщо мені зводити наше суспільство з розуму? Починаючи з лютого, навіть із січня, як багато було в ЗМІ, українці перерахували більше грошей, ніж українці за кордоном отримали допомоги", – заявив Зеленський.

Росіяни робили усе можливе для того, щоб ослабити Україну перед нападом. Це стосується політичного, фінансово-економічного та енергетичного напрямків. Ворог робив ставку на дестабілізацію нашої держави, але прорахувався.

Я точно знаю й інтуїтивно у мене було відчуття, що росіяни]хотіли підготувати нас до м’якої капітуляції країни. І це страшно,

– повідомив глава держави.