В Генштабе ВСУ рассказали, где враг пытается наступать. Предварительно известно, что Россия не отказывается от планов оцепить Киев.

Соответствующую информацию в Генштабе ВСУ обнародовали по состоянию на полночь на 10 марта. В частности, на 14 день войны, которую Россия начала против Украины.

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В Генштабе ВСУ рассказали, где Россия пытается наступать

Россия не отказывается от планов оцепления Киева, продолжая наступательную операцию из Полесского и Северского направлений. На Слобожанском направлении противник наступает на населенные пункты Изюм, Петровское, Грушуваха, а также города Сумы и Ахтырка,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

Также рассказали, что наступление Россия готовит в:

Донецком и Таврийском направлениях;

противник наращивает группировку войск на Николаевском направлении;

в Черноморской и Азовской операционных зонах оккупанты продолжают изолировать район боевых действий. В частности, корабельные группировки России находятся в районах мыса Тарханкут и озера Донузлав.

Вооруженные Силы Украины в слаженном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск,

– говорится в сообщении.

Добавили, что верят в ВСУ, а также заявили "Слава Украине".

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