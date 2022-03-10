В Генштабе ВСУ рассказали, где враг пытается наступать
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
В Генштабе ВСУ рассказали, где враг пытается наступать. Предварительно известно, что Россия не отказывается от планов оцепить Киев.
Соответствующую информацию в Генштабе ВСУ обнародовали по состоянию на полночь на 10 марта. В частности, на 14 день войны, которую Россия начала против Украины.
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В Генштабе ВСУ рассказали, где Россия пытается наступать
Россия не отказывается от планов оцепления Киева, продолжая наступательную операцию из Полесского и Северского направлений. На Слобожанском направлении противник наступает на населенные пункты Изюм, Петровское, Грушуваха, а также города Сумы и Ахтырка,
– рассказали в Генштабе ВСУ.
Также рассказали, что наступление Россия готовит в:
- Донецком и Таврийском направлениях;
- противник наращивает группировку войск на Николаевском направлении;
- в Черноморской и Азовской операционных зонах оккупанты продолжают изолировать район боевых действий. В частности, корабельные группировки России находятся в районах мыса Тарханкут и озера Донузлав.
Вооруженные Силы Украины в слаженном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск,
– говорится в сообщении.
Добавили, что верят в ВСУ, а также заявили "Слава Украине".
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