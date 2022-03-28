В Генштабе ВСУ рассказали, куда российские оккупанты направляют свои основные усилия

В Генштабе ВСУ рассказали, что российские оккупанты сосредоточивают основные усилия, чтобы выполнить задачи выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Данные Генштаб обновил по состоянию на 18.00 28 марта. Кроме того, в ВСУ рассказали, что оккупационное командование пытается удержать под контролем временно занятые территории Украины.

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Противник сосредоточивает основные усилия на выполнении задачи выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей,

– говорится в сообщении.

Между тем, ВСУ продолжают успешно вести оборонные действия. Также украинские герои в отдельных направлениях осуществляют успешные контратаки.

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