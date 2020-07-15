О критике Зеленского и Ермака, компетентности "слуг народа" и назначении Шкарлета – в интервью программе "Перекрестный допрос" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос.

Также нардеп рассказал о том, как пытались "снять" Разумкова с должности из-за договоренности – об этом читайте далее в интервью 24 каналу.

О критике в сторону Зеленского и Ермака

Сегодня (9 июля – 24 канал) я буду регистрировать свой первый законопроект, он связан с перемещением культурных ценностей. Мне бы хотелось сфокусироваться на этом. Но львиную долю своего времени я уделяю запросам, антикоррупционной деятельности, потому что никто этим не хочет заниматься.

Читайте первую часть интервью с Леросом О "теплой ванной" для Зеленского и политических амбициях Ермака: откровенное интервью с Гео Леросом

Никто во фракции президента?

Вы видите хоть одного депутата, не только во фракции президента, который активно боролся бы против коррупции?

Возможно, Андрей Герус? Ну, я бы не сказала, что таких много.

Это сфера энергетики, о которой не боялся бы критиковать Офис Президента за конкретные ошибки. Но таких – единицы. Оппозиция – это в общем прессующая критика. Недавно я смотрел "Рандеву с Яниной Соколовой", там был Порошенко. Он избегал вопросов о Ермаке. Потом я узнал, что есть определенная договоренность у Ермака с представителями оппозиции, которые активно появляются на телеканалах. О том, что они могут критиковать любого, но не его.



Петр Порошенко и Андрей Ермак / Фото коллаж 24 канала

В какой-то момент я начал обращать внимание на каналы Медведчука, Ахметова. Те, кто туда приходят, позволяют себе критиковать Зеленского, но никто не говорит о главе Офиса Президента.

Думаете, такие указания дает лично Ермак?

Я думаю, что это не указания, а договоренность.

Об источнике слива. Гео Лерос не рассказал, кто именно "сливал" ему информацию и записи, на которых слышно скандальный разговор Дениса Ермака, брата председателя ОП, о продаже должностей. В предыдущей части интервью на вопрос об источнике он отметил, что сейчас идет следствие и всю информацию – каким образом, когда, время и все до деталей – он предоставил в НАБУ. "Сейчас также это часть следствия. Поэтому я уверен, когда это все закончится, они публично обнародуют эту информацию и ничего здесь не будет скрывать в этом", – сказал Гео Лерос.

Типа "не хотите проблем – не трогайте меня"?

Приблизительно так. Мол, вот, критикуйте президента. Соответственно, падает рейтинг президента.

Смотрите интервью с Леросом: видео

Но президента они не критикуют, потому что сами не хотят проблем?

Нет, критикуют. Вот Порошенко во время того же интервью у Соколовой открыто критиковал Зеленского в жесткой форме, но Ермака не трогал. Возникает вопрос:

а) или Ермак это делает в интересах внешних объектов, уничтожает и рейтинг президента, и страну, как он мог кому-то пообещать;

б) или же он это делает через свою тупость.

Потому что он не существует отдельно от президента. Он никогда не станет политическим игроком, никогда. Пока Зеленский президент, Ермак может быть главой ОП или иметь возможность занять какую-то политическую должность. Без Зеленского он никто.



Владимир Зеленский / Фото УП

Вы постили какие-то документы, где какие-то политические советники и пиарщики дают советы Ермаку позиционировать себя, мол президент – это голова, а он – туловище. Кто пишет такие вещи?

Он взял себе советника времен Януковича – Подоляка. Он специализировался на подобном формате общения с журналистами, культивируя личность президента или других людей. Но если посмотреть послужной список людей, с которыми он работал, все они потерпели фиаско, абсолютно каждый.

Сейчас Ермак взял его к себе. Результат очевиден. Когда журналистам раздают вот эти "темники", как расхваливать... когда я первую историю опубликовал – насколько это совпадало с заголовками определенных медиа? Слово в слово: "Я щит президента, все полетело в меня, я прикрыл собой президента". И нифига. Он отступил назад и все полетело в президента, вся критика. А он сидит в стороне и думает, что пронесло.

О назначении Шкарлета

Мы говорили с вами о назначении Шкарлета и других людей, которых администрация вытягивает как из прошлого. Например, тот же Любченко, который работал в налоговой при Януковиче. Почему так происходит? Дело в кадровом голоде и в том, что они были связаны с людьми, которые имели такие взгляды и связи с той властью? Почему возвращаются эти персонажи? А взамен выгоняют Гончарука и тех, кто был в его Кабмине? Почему мы склоняемся в ту сторону?

Я перефразирую слова одного из моих коллег по фракции. Это будет звучать так: "Кадрового голода нет, они просто п*здят наши деньги".

Мне очень нравится, что вы цитируете Дубинского.

Я говорю о том, что когда стоит задача найти хорошо замаскированного коррупционера – они ищут волка в овечьей шкуре. Человека, который знает систему, знает, как воровать, в каком направлении, откуда – вопрос этих приоритетов. Теперь, когда назначают подобных людей на должность и.о. министра, как мы это знаем со Шкарлетом и Буславец – это настолько сильное неуважение к народу Украины, что некоторые даже не дают себе отчет.

Что известно о Шкарлете?

Ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет стал исполняющим обязанности министра образования и науки по решению Кабмина и без поддержки Верховной Рады. Это случилось 25 июня 2020 года.



Такое событие спровоцировало большой скандал. Дело в том, что Сергей Шкарлет – фигурант нескольких скандалов: относительно плагиата в диссертации, получении наград от одиозного Табачника, поддержке "Партии регионов", покупки автомобиля для собственного пользования за деньги университета и др. Более того, во время Революции Достоинства Шкарлет заставлял студентов снимать украинские флаги из общежития.

Есть выборы, была демократическим путем выбрана правящая фракция. Парламент наделен возможностью представлять интересы людей, он должен голосовать за тех или иных министров, а затем приходить к избирателям и отчитываться. Сейчас Кабмин обходит эту возможность и назначает как-нибудь или так, как им Офис Президента сказал. Это просто плевать в лицо своим избирателям.

Шкарлета вообще назначили не и.о. министра, а каким-то заместителем министра евроинтеграции, ведь юридически по-другому было невозможно.

Большинство не знают одного нюанса. После моего выступления в парламенте, это была среда, а в пятницу был Кабмин, его должны были уже назначить в пятницу исполняющим обязанности. Его уже даже подали в Кабмин, но из-за отсутствия свободной квоты на заместителя министра они не смогли его назначить тогда. Они создали новое направление заместителя министра образования по евроинтеграции, назначили его туда и сделали и.о. министра.



Сергей Шкарлет / Фото 4studio

Это не политика, а на русском языке называется "наперсточники".

Я бы это по-другому назвал. Я считаю, что это публичное изнасилование всей системы.

О компетентности "слуг народа"

Поговорим теперь о всей вашей фракции. В частности, о Дубинском. Как вы к нему относитесь? Многие его называет "человеком Коломойского" и те инициативы, которые он продвигает, считает антиукраинскими.

Мое личное мнение – я даже не считаю нужным комментировать такие действия своих коллег. Это их избиратели, их личное дело, как себя вести. Я фокусируюсь на том, что делаю я и чего хочу достичь. Я бы отвечал лично за свои поступки.



Александр Дубинский / Фото Википедия

Фракция очень разная, примерно показывает срез Украины в различных частях. К сожалению, я вынужден констатировать, что примерно 30%, возможно, и половина людей фракции – это некомпетентные люди. Это люди, которые пришли к власти, у них нет самодостаточности. Те люди, которые насмотрелись, как это было при предыдущей власти, при Януковиче, что нардепы – чиновники. Сам статус нардепа наделял их нимбом, который крутился. Я вижу в поведении людей, в глазах коллег это ощущение.

Они себя так считают?

Это видно. Я вижу, как они к себе в регионы ездят. Однако проблема в том, что мы не за этим шли туда. Проблема в том, что мы шли, чтобы реформировать что-то. Есть 30 – 40 человек из фракции, которые реально что-то делают. Я считаю, что половина (фракции – 24 канал) – это случайные люди.

Вы не разочарованы сейчас тем, что являетесь членом этой фракции?

Я разочарован тем, куда сейчас катится государство. Это процесс, который не контролируется. У нас нет понимания куда мы идем. Мне хочется спросить премьер-министра, который приходит к депутатам со своей программой, какое у нас конкурентное преимущество? Если он пишет программу правительства, пусть ответит на один вопрос – в чем наше преимущество?

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То, что они представляют – набор слов. Где-то вычитали, набрались в предыдущей власти, но нет конкретного взгляда и идеологии, которая сшила бы всю страну и всем стало понятно для кого и для чего мы двигаемся.

Сколько людей из фракции вас поддерживают в конфликте с Ермаком?

Я не берусь считать людей, которые поддерживают. Более того, я бы не сказал, что эта деятельность должна существовать только через какую-то поддержку.

Но вы не стали там токсичным изгнанником?

Есть десятки примеров за последнее время, когда ко мне подходили депутаты, с которыми я даже не общался никогда, в том числе и председатели комитетов. Они тихо подходили и говорили: "Дожимай, делай!".

Об "искусственном снятии Разумкова"

Что сейчас происходит между Разумковым и Ермаком? Я так понимаю, там тоже есть конфликт и Ермак пытается от Разумкова избавиться. Что вы знаете об этом?

Я общался с 3 – 4 представителями различных оппозиционных фракций. Они все сказали одну информацию: Ермак вел с ними переговоры о том, дадут ли они голоса за снятие Разумкова. Все эти фракции сказали, что нет. В принципе, это ожидаемо, что Ермак пытается весь контроль взять, ведь то, как сейчас работает Разумков – так и должно быть. Офису Президента кажется, что нет, так не должно быть.



Дмитрий Разумков / Фото УП

Мне когда-то пытались в Офисе Президента дать пример, почему я не прав – что все, что сейчас есть, благодаря Зеленскому. Я хочу сказать о том, что когда была предвыборная кампания Зеленского, то за ним никогда не было Ермака, он никогда не ходил на эфиры и не защищал какую-то идеологию и ценности. Там был Рябошапка, Данилюк, Стефанчук, Разумков, Наталуха, и сама Венедиктова – люди, которые пришли, положили свою репутацию на кон и начали говорить о смысле, видение и идеологии. Тем самым, вопрос некомпетентности или отсутствии понимания, как работает государство, по отношению к Зеленскому сразу отпало, ведь появилась команда, которая встала на защиту Зеленского.

Даже встреча, которая была организована во Франции с Макроном – это не "95-й квартал" организовал. Это произошло благодаря таким людям, как Рябошапка и Данилюк. Соответственно заявлять, что это все благодаря одному человеку – неправильно. Это то, что Ермак хочет всем донести. Такой пример был, когда Бабак не захотел поддерживать кандидатуру Шкарлета. Тогда из Офиса Президента позвонили Арахамии и сказали начать сбор подписей в отставку Бабака.

Это тоже Ермак отдал такое указание?

Как мне сказали, да. Это Тищенко начал с этим письмом ходить, но именно Ермак ссылался на позицию президента. Не знаю, насколько это так или не так, но меня удивило. Уже в сети были списки людей, которые поддержали отставку Бабака, среди них – Корниенко, Арахамия. Понятно, Тищенко.

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Но получается, что неудобного или инакомыслящего, у кого есть своя позиция... Бабак с первого дня прошел избирательную кампанию президента, был во время парламентских выборов. Это человек, который свою позицию и репутацию также возложил на кон, вместе с президентом. Получается, если в каком-то вопросе он не согласен, его вот так начинают сбивать, это означает, что уже частично меняются приоритеты.

Означает, что уже всех, кто неудобен, можно сдвигать в сторону. Как вот с Разумковым, когда была попытка сбора подписей. Как убрали Рябошапку, Данилюка. Ну, Гончарук – я не могу сказать, что был идеальным премьер-министром. Лишний раз это подтверждает то, как он сейчас появляется на телеканалах и пытается подыграть тем или иным людям. Когда его Соколова также спросила о "пленках Ермака", и он начинает вилять, мол, да, это плохо, но еще не доказано. Хочется ему сказать: "Б**ть, да будь же мужиком, тебя же выбросили на улицу". Действительно, верно получилось, посмотрите на его выступление и выступление Зеленского в парламенте. Гончарука просто выбросили. Возьми и скажи, как все есть.

Я спросила у него, почему так. Он объясняет это тем, что понимал: если бы не написал заявление, это было бы хуже для страны и она бы погрузилась вообще в политический хаос.

А сейчас этого нет? Если брать правительство Гончарука и правительство Шмыгаля, то если предыдущий не был коррумпированным, но в чем-то они не понимали, как работает система и притирались, то действующий – коррумпирован. У меня нет доверия к правительству Шмыгаля. Вопрос в этом: там одно, тут другое.

Что хуже?

Это как из двух зол сейчас выбирать меньшее.

А что для вас было бы меньше?

И то, и то – зло.



Денис Шмыгаль / Википедия

А если нужно все равно что-то выбрать?

Мне не хотелось бы конкретно из этих правительств выбирать. То не справилось и это не справляется.

Закончим тему с Разумковым. Когда Ермак хочет от него избавиться, знаете ли вы, кого бы он хотел видеть там?

Стефанчук.

Почему?

Не знаю. Это то, что мне сказали представители других фракций. Что рассматривался вариант Стефанчука. "Оппозиционной платформе – За жизнь" обещали первого вице-спикера за голосование. Но они отказались. Другим фракциям также предлагали какие-то привилегии.

О выборах мэра Киева

Насколько Ермак причастен к истории с киевскими выборами? Привлечен ли он как-то в этот процесс праймериз, который проводится в вашей фракции. Руководит ли он этим процессом?

Сказать, что абсолютно – это ничего не сказать. Это глава одного ОПГ, в котором он поставил Дениса Комарницкого "смотрящим" по Киеву, своего кума туда – Тищенко, который является партнером Дениса Комарницкого. Вот это большое ОПГ сейчас полностью начинает покрывать Киев. Материалы, которые опубликовал Денис Бигус в своем сюжете – на основе флешки, которую я им предоставил.

К теме. Речь идет о выпуске программы Дениса Бигуса "Наши деньги" о "договорняках на рынке застроек". После прочтения посмотреть выпуск можно здесь.

Элементарный пример – компания "Экострой Трейд". На компьютере Дениса Комарницкого есть "понятійки" между ним и другими "смотрящими" относительно распределения компании "Экострой Трейд" – куда, кого ставят бухгалтером, суммы, которые получают. На сегодня эта компания получила примерно 6 миллиардов гривен. Это компания-прокладка.

Это чья компания?

Это компания, на сегодняшний день, полностью под контролем Дениса Комарницкого, Микитась тоже имел тогда отношение, он свою долю отдал Комарницкому. Сейчас она строит Подольско-Воскресенский мост. Только сказать "строит" – это громко сказать. В этой компании на балансе нет никаких строительных мощностей. Это прокладка получает средства и распределяет на другие компании. Среди компаний есть компания Тищенко, которая получает субподряды. А все эти инфраструктурные объекты, в том числе и "Экострой Трейд", контролирует муж сестры Тищенко Герман Блинов. Вот и вся коррупционная "склейка", как это все работает.



Денис Комарницкий / Фото LB

То есть, вы считаете, что через все эти фирмы они просто "пилят" бюджет Киева?

Вы понимаете, что это уже не просто мое субъективное отношение к этой ситуации или мнение. Это уже доказанные документы, которые опубликовал тот же Денис Бигус, и которые я передал в НАБУ. Это уже фактическое доказательство причастности этих людей к "распылению" бюджетных денег.

Я публиковал фотографии, где господин Тищенко из личного автомобиля Дениса Комарницкого получал коробки и заносил в Офис Президента. Я направил депутатский запрос с просьбой дать объяснения, что в этих коробках. Никто не ответил.

А так нельзя – не отвечать на депутатские запросы?

Они ответили, что это тайна.

Тайна Ермака.

Да. Будем это так называть.

Почему Кличко, по вашему мнению, терпит эти вещи? Для него знаковый проект Подольско-Воскресенский мост?

Я уверен – то, что происходит в городе, подтверждает этот консенсус, который есть с Офисом Президента.

Вы имеете в виду, что Кличко договорился с Банковой?

Если у них все хорошо, наверное, они уже договорились. Я приведу небольшой пример отношений олигархического консенсуса. Я выкладывал аудиозапись, как Денис Комарницкий звонил заместителю Кличко Непопу и раздавал команды, что ему надо делать, и использовал нецензурную лексику, рассказывал кто он такой и что с ним будет. Это показывает, что есть какой-то человек, который не имеет отношения к политической деятельности и власти, звонит заместителям Кличко и дает команды. Это показывает, что выше него есть кто-то, кто его "крышует" – это Андрей Ермак. И есть Николай Тищенко, который это все вместе складывает.

Если есть договоренности между Кличко и Ермаком, означает, что вся эта история с праймериз – это какая-то игра в демократию и показуха?

Я думаю, что история с выборами в Киеве – это полное фуфло.

Справка. 25 октября 2020 года состоятся очередные выборы мэра Киева и Киевсовета. По данным социологов, лидирует на выборах в городской совет президентская партия "Слуга народа". Согласно исследованиям нескольких социологических групп, больше всего голосов киевляне готовы отдать за действующего мэра Виталия Кличко.

Почему?

Потому что Ермака прекрасно устроили. Вы помните запись, когда по программе "Схемы" звонили Кличко и спрашивали относительно рекомендаций со стороны Андрея Ермака. Он ответил, что у него была рекомендация на голову благоустройства Киева, этот человек прекрасно подошел и они взяли его на работу. Это означает, что уже есть договоренности. Разделили определенные направления с руководством Киева и Ермака это полностью устраивает. Зачем ему менять мэра, глав районов.



Рейтинг потенциальных кандидатов / Инфографика 24 канала

Как с назначением Кондрашовой, как оно подставило президента. Прошло 30 дней и на мой депутатский запрос мне не дали ответа. Как назначается председатель районов: мэр дает представление в Кабмин со списком, Кабмин направляет президенту на подпись. Там была Кондрашова – ставленник Андрея Ермака. Она раньше занималась рынками, когда он еще был "ларечник". Он таким по натуре и остался. Он пытается, видимо, Офис Президента превратить в большой киоск и там торговать всем подряд.

В какой-то момент Кличко отозвал представление именно на Кондрашову и направил официальное письмо в Кабмин. Кабмин предупредил Офис Президента, но президент все равно подписал и назначил Кондрашову на голову Печерской РГА. Соответственно, он нарушил закон, нарушил Конституцию. А если нет, то я хотел бы увидеть документ, согласно которому ее назначили. Месяц назад я направил депутатское обращение с просьбой предоставить документы, на каком основании назначили Кондрашову. Пока документов нет. Буду отправлять повторный запрос.

О зарплате Лероса

О вашем личном бюджете. Какая у вас зарплата, хватает ли ее вам, есть ли доплаты в конвертах и ​​получали ли вы их?

Моя зарплата, вместе с депутатскими начислениями, примерно 70 тысяч гривен, 38 тысяч зарплата, где-то 35 – депутатские начисления. Мне хватает, благодаря "подушке", которую я имею. По зарплатам в конвертах – нет.

А остальные?

Я не хочу отвечать за других. Если такие факты есть, пусть это будет на совести тех, кто берет или не берет. Я раньше на "Суспільному" говорил, что готов пройти любой полиграф в любое время.

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То же было, когда Ермак пытался сказать, что я делаю это в интересах каких-то людей, кто получает деньги. Я говорю: идем на полиграф и вы мне там ставьте эти вопросы. Я готов открыто пройти.

Вы так говорите, потому что история с полиграфом в вашей фракции никогда ничем не заканчивается. Все проходили и никто не пострадал.

А непонятно, какой они проходили полиграф. Если об этом говорить, то есть международные институты, компетентные в этом. И нужно брать авторитетных полиграфистов и туда идти. Пригласить туда СМИ, желающих, пусть наблюдают. Вот так это делается открыто.



Гео Лерос / Фото Цензор.нет

Не жалеете о том, что вы пошли в эту фракцию, вообще в политику. И сделали бы вы это еще раз, если бы знали, что все будет так, как есть?

Я признаюсь, учитывая, что я человек, который любит свободу и свое пространство, ведет довольно аскетический образ жизни – сначала мне немного трудно. Но когда прошла вся эта история с пленками, другими фактами наличия коррупции, – я нашел определенный фундаментальный смысл пребывания в парламенте.

Фактически, борьба с коррупцией предоставила содержания вашей жизни?

Мне хочется, чтобы у тех, кто обещал одно, а по факту делает другое – земля горела под ногами. Я буду прилагать все усилия, чтобы это произошло.