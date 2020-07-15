Про критику Зеленського та Єрмака, компетентність "слуг народу" та призначення Шкарлета – в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос.

Також нардеп розповів про те, як намагались "зняти" Разумкова з посади через домовленості – про це читайте далі в інтерв'ю 24 каналу.

Про критику в сторону Зеленського та Єрмака

Сьогодні (9 липня – 24 канал) я буду реєструвати свій перший законопроєкт, він пов’язаний з переміщенням культурних цінностей. Мені б хотілося сфокусуватися на цьому. Але левову частку свого часу я приділяю запитам, антикорупційній діяльності, тому що ніхто цим не хоче займатися.

Читайте першу частину інтерв'ю з Леросом Про "теплу ванну" для Зеленського та політичні амбіції Єрмака: відверте інтерв'ю з Гео Леросом

Ніхто у фракції президента?

Ви бачите хоч одного депутата, не тільки у фракції президента, який активно боровся би проти корупції?

Можливо, Андрій Герус? Ну, я б не сказала, що таких багато.

Це сфера енергетики, про яку не боявся би критикувати Офіс Президента за конкретні помилки. Але таких – одиниці. Опозиція – це загалом зазвичай пресуюча критика. Недавно я дивився "Рандеву з Яніною Соколовою", там був Порошенко. Він уникав питань про Єрмака. Потім я дізнався, що є певна домовленість у Єрмака з представниками опозиції, які активно з'являються на телеканалах. Про те, що вони можуть критикувати будь-кого, але не його.



Петро Порошенко та Андрій Єрмак / Фото колаж 24 каналу

В якийсь момент я почав звертати увагу на канали Медведчука, Ахметова. Ті, хто туди приходять, дозволяють собі критикувати Зеленського, але ніхто не говорить про главу Офісу Президента.

Думаєте, такі вказівки дає особисто Єрмак?

Я думаю, що це не вказівки, а домовленість.

Про джерело зливу. Гео Лерос не розповів, хто саме "зливав" йому інформацію та записи, на яких чути скандальну розмову Дениса Єрмака, брата голови ОП, про продаж посад. В попередній частині інтерв'ю на питання про джерело він зазначив, що зараз триває слідство і всю інформацію – яким чином, коли, час і все до деталей – він надав в НАБУ. "Зараз також це частина слідства. Тому я впевнений, коли це все закінчиться, вони публічно оприлюднять цю інформацію і нічого тут не буде приховувати в цьому", – сказав Гео Лерос.

Типу "не хочете проблем – не чіпайте мене"?

Десь приблизно так. Мовляв, от, критикуйте президента. Відповідно, падає рейтинг президента.

Дивіться інтерв'ю з Леросом: відео

Але президента вони не критикують, тому що самі не хочуть проблем?

Ні, критикують. От Порошенко під час того ж інтерв'ю в Соколової відкрито критикував Зеленського у жорсткій формі, але Єрмака не чіпав. Виникає питання:

а) або Єрмак це робить в інтересах зовнішніх об'єктів, знищує і рейтинг президента, і країну, як він міг комусь пообіцяти;

б) або ж він це робить через свою тупість.

Тому що він не існує окремо від президента. Він ніколи не стане політичним гравцем, ніколи. Поки Зеленський президент, Єрмак може бути главою ОП чи мати можливість обійняти якусь політичну посаду. Без Зеленського він ніхто.



Володимир Зеленський / Фото УП

Ви постили якісь документи, де якісь політичні радники та піарники дають поради Єрмаку позиціювати себе, мовляв президент – це голова, а він – тулуб. Хто пише такі речі?

Він взяв собі радника часів Януковича – Подоляка. Він спеціалізувався на подібному форматі спілкування з журналістами, культивуючи особистість президента чи інших людей. Але якщо подивитися послужний список людей, з якими він працював, всі вони зазнали фіаско, абсолютно кожен.

Зараз Єрмак взяв його до себе. Результат очевидний. Коли журналістам роздають ось ці "темники", як розхвалювати… Коли я першу історію опублікував – наскільки це збігалося з заголовками певних медіа? Слово в слово: "Я щит президента, все полетіло в мене, я прикрив собою президента". Та ніфіга. Він відступив назад і все полетіло в президента, вся критика. А він сидить собі десь збоку і думає, що пронесло.

Про призначення Шкарлета

Ми говорили з вами про призначення Шкарлета та інших людей, яких адміністрація витягає наче з минулого. Наприклад, той же ж Любченко, який працював у податковій за Януковича. Чому так відбувається? Річ у кадровому голоді і в тому, що вони були пов'язані з людьми, які мали такі погляди та зв’язки з тією владою? Чому повертаються ці персонажі? А натомість виганяють Гончарука та тих, хто був у його Кабміні? Чому ми схиляємося в ту сторону?

Я перефразую слова одного з моїх колег по фракції. Це звучатиме так: "Кадрового голоду немає, вони просто п*здять наші гроші".

Мені не дуже подобається, що ви цитуєте Дубінського.

Я говорю про те, що коли стоїть завдання знайти гарно замаскованого корупціонера – вони шукають вовка в овечій шкірі. Людину, яка знає систему, знає, як красти, в якому напрямі, звідки – питання цих пріоритетів. Тепер, коли призначають подібних людей на посаду в.о. міністра, як ми це знаємо зі Шкарлетом і Буславець, – це настільки сильна неповага до народу України, що деякі навіть не дають собі звіт.

Що відомо про Шкарлета? Ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет став виконувачем обов'язків міністра освіти й науки за рішенням Кабміну і без підтримки Верховної Ради. Це трапилось 25 червня 2020 року.



Така подія спровокувала неабиякий скандал. Річ у тім, що Сергій Шкарлет – фігурант кількох скандалів: щодо плагіату в дисертації, отримання нагород від одіозного Табачника, підтримки "Партії регіонів", покупки автомобіля для власного користування за гроші університету тощо. Ба більше, під час Революції Гідності Шкарлет змушував студентів знімати українські прапори з гуртожитку.

Є вибори, було демократичним шляхом вибрана правляча фракція. Парламент наділений можливістю представляти інтереси людей, він повинен голосувати за тих чи інших міністрів, а потім приходити до виборців і звітувати. Зараз Кабмін обходить цю можливість і призначає як-небудь або так, як їм Офіс Президента сказав. Це просто плювати в обличчя своїм виборцям.

Шкарлета взагалі призначили не в.о. міністра, а якимось заступником міністра євроінтеграції, адже юридично по-іншому було неможливо.

Більшість не знають одного нюансу. Після мого виступу в парламенті, це була середа, а в п'ятницю був Кабмін, його повинні були вже призначити в п'ятницю виконувачем обов'язків. Його вже навіть подали в Кабмін, але через відсутність вільної квоти на заступника міністра вони не змогли його призначити тоді. Вони створили новий напрям заступника міністра освіти по євроінтеграції, призначили його туди і зробили в.о. міністра.



Сергій Шкарлет / Фото 4studio

Це не політика, а російською мовою називається "наперсточники".

Я б це по-іншому назвав. Я вважаю, що це публічне зґвалтування всієї системи.

Про компетентність "слуг народу"

Поговорімо тепер про усю вашу фракцію. Зокрема, про Дубінського. Як ви до нього ставитесь? Багато хто його називає "людиною Коломойського" і ті ініціативи, які він просуває, вважає антиукраїнськими.

Моя особиста думка – я навіть не вважаю за потрібне коментувати такі дії своїх колег. Це їх виборці, їх особиста справа, як себе поводити. Я фокусуюсь на тому, що роблю я і чого хочу досягти. Я б відповідав особисто за свої вчинки.



Олександр Дубінський / Фото Вікіпедія

Фракція дуже різна, приблизно показує зріз України в різних частинах. На жаль, я змушений констатувати, що приблизно 30%, можливо, й половина людей фракції – це некомпетентні люди. Це люди, які прийшли до влади, у них немає самодостатності. Ті люди, які надивились, як це було при попередній владі, при Януковичі, що нардепи – можновладці. Сам статус нардепа наділяв їх німбом, який крутився. Я бачу в поведінці людей, в очах колег це відчуття.

Вони себе так вважають?

Це видно. Я бачу, як вони до себе в регіони їздять. Однак проблема в тому, що ми не за цим йшли туди. Проблема в тому, що ми йшли, щоб реформувати щось. Є 30 – 40 людей з фракції, які реально щось роблять. Я вважаю, що половина (фракції – 24 канал) – це випадкові люди.

Ви не розчаровані зараз тим, що є членом цієї фракції?

Я розчарований тим, куди зараз котиться держава. Це процес, який не контролюється. У нас немає розуміння куди ми йдемо. Мені хочеться запитати прем'єр-міністра, який приходить до депутатів зі своєю програмою, яка в нас конкурентна перевага? Якщо він пише програму уряду, хай відповість на одне запитання – в чому наша перевага?

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Те, що вони презентують – набір слів. Десь вичитали, набрались у попередньої влади, але немає конкретного погляду й ідеології, яка б зшила всю країну і всім стало зрозуміло для кого і для чого ми рухаємось.

Скільки людей з фракції вас підтримують у конфлікті з Єрмаком?

Я не берусь рахувати юдей, які підтримують. Ба більше, я б не сказав, що ця діяльність мала б існувати тільки через якусь підтримку.

Але ви не стали там токсичним вигнанцем?

Є десятки прикладів за останній час, коли до мене підходили депутати, з якими я навіть не спілкувався ніколи, зокрема й голови комітетів. Вони тихо підходили і казали: "Дотискай, роби!".

Про "штучне зняття Разумкова"

Що зараз відбувається між Разумковим і Єрмаком? Я так розумію, там теж є конфлікт і Єрмак намагається Разумкова позбутися. Що ви знаєте про це?

Я спілкувався з 3 – 4 представниками різних опозиційних фракцій. Вони всі сказали одну інформацію: Єрмак вів з ними перемовини про те, чи дадуть вони голоси за зняття Разумкова. Всі ці фракції сказали, що ні. В принципі, це очікувано, що Єрмак намагається весь контроль взяти, адже те, як зараз працює Разумков – так і повинно бути. Офісу Президента здається, що ні, так не повинно бути.



Дмитро Разумков / Фото УП

Мені колись намагались в Офісі Президента надати приклад, чому я не правий – що все, що зараз є, завдяки Зеленському. Я хочу сказати про те, що коли була передвиборча кампанія Зеленського, то за ним ніколи не було Єрмака, він ніколи не ходив на ефіри і не захищав якусь ідеологію і цінності. Там був Рябошапка, Данилюк, Стефанчук, Разумков, Наталуха, та сама Венедіктова – люди, які прийшли, поклали свою репутацію на кон і почали говорити про сенс, бачення та ідеологію. Тим самим, питання некомпетентності чи відсутності розуміння, як працює держава, по відношенні до Зеленського зразу відпало, адже з’явилась команда, яка стала на захист Зеленського.

Навіть зустріч, яка була організована у Франції з Макроном – це ж не "95-й квартал" організував. Це сталось завдяки таким людям, як Рябошапка і Данилюк. Відповідно заявляти, що це все завдяки одній людині – неправильно. Це те, що Єрмак хоче усім донести. Такий приклад був, коли Бабак не захотів підтримувати кандидатуру Шкарлета. Тоді з Офісу Президента подзвонили Арахамії і сказали почати збір підписів на відставку Бабака.

Це теж Єрмак віддав таку вказівку?

Як мені сказали, так. Це Тищенко почав з цим листом ходити, але конкретно Єрмак посилався на позицію президента. Не знаю, наскільки це так чи не так, але мене здивувало. Вже в мережі були списки людей, які підтримали відставку Бабака, серед них – Корнієнко, Арахамія. Зрозуміло, Тищенко.

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Але виходить, що незручного чи інакомислячого, у кого є своя позиція... Бабак з першого дня пройшов виборчу кампанію президента, був під час парламентських виборів. Це людина, яка свою позицію та репутацію також поклала на кон, разом з президентом. Виходить, якщо в якомусь питанні він не згідний, його ось так починають збивати, це означає, що вже частково змінюються пріоритети.

Означає, що вже всіх, хто незручний, можна зрушувати в сторону. Як от з Разумковим, коли була спроба збору підписів. Як прибрали Рябошапку, Данилюка. Ну, Гончарук – я не можу сказати, що був ідеальним прем'єр-міністром. Зайвий раз це підтверджує те, як він зараз з’являється на телеканалах і намагається підіграти тим чи іншим людям. Коли його Соколова також запитала про "плівки Єрмака", і він починає виляти, мовляв, так, це погано, але ще не доведено. Хочеться йому сказати: "Б**ть, та будь же ж мужиком, тебе ж викинули на вулицю". Справді, так же ж вийшло, подивіться на його виступ та виступ Зеленського в парламенті. Гончарука просто викинули. То візьми і скажи, як все є.

Я запитала в нього, чому так. Він пояснює це тим, що розумів: якби не написав заяву, це було б гірше для країни і вона б занурилася взагалі у політичний хаос.

А зараз цього немає? Якщо брати уряд Гончарука та уряд Шмигаля, то якщо попередній не був корумпованим, але в чомусь вони не розуміли, як працює система та притиралися, то чинний – корумпований. В мене немає довіри до уряду Шмигаля. Питання в цьому: там одне, тут інше.

Що гірше?

Це як з двох бід зараз вибирати меншу.

А що для вас було б меншою?

І те, і те – зло.



Денис Шмигаль / Вікіпедія

А якщо потрібно все одно щось вибрати?

Мені не хотілося би конкретно з цих урядів вибирати. Те не справилося і це не справляється.

Закінчимо тему з Разумковим. Коли Єрмак хоче його позбутися, чи знаєте ви, кого б він хотів бачити там?

Стефанчука.

Чому?

Не знаю. Це те, що мені сказали представники інших фракцій. Що розглядався варіант Стефанчука. "Опозиційній платформі – За життя" обіцяли першого віце-спікера за голосування. Але вони відмовилися. Іншим фракціям також пропонували якісь привілеї.

Про вибори мера Києва

Наскільки Єрмак причетний до історії з київськими виборами? Чи залучений він якось у той процес праймеріз, який проводиться у вашій фракції. Чи керує він цим процесом?

Сказати, що абсолютно – це нічого не сказати. Це глава одного ОПГ, в якому він поставив Дениса Комарницького "смотрящим" за Києвом, свого кума туди – Тищенка, який є партнером Дениса Комарницького. Ось це велике ОПГ зараз повністю починає покривати Київ. Матеріали, які опублікував Денис Бігус в своєму сюжеті – на основі флешки, яку я їм надав.

До теми. Йдеться про випуск програми Дниса Бігуса "Наші гроші" про "договорняки на ринку забудов". Прочитати та подивитись випуск можна тут.

Елементарний приклад – компанія "Екобуд Трейд". На комп'ютері Дениса Комарницького є "понятійки" між ним та іншими "смотрящими" щодо розподілення компанії "Екобуд Трейд" – куди, кого ставлять бухгалтером, суми, які отримують. Станом на сьогодні ця компанія отримала приблизно 6 мільярдів гривень. Це компанія-прокладка.

Це чия компанія?

Це компанія, станом на сьогодні, повністю під контролем Дениса Комарницького, Микитась теж мав тоді відношення, він свою частку віддав Комарницькому. Зараз вона будує Подільсько-Воскресенський міст. Тільки сказати "будує" – це гучно сказати. У цієї компанії на балансі немає ніяких будівельних потужностей. Це прокладка, яка отримує кошти і розподіляє на інші компанії. Серед тих компаній є компанія Тищенка, яка отримує субпідряди. А всі ці інфраструктурні об’єкти, зокрема і "Екобуд Трейд", контролює чоловік сестри Тищенка Герман Блінов. Ось і вся корупційна "склейка", як це все працює.



Денис Комарницький / Фото LB

Тобто, ви вважаєте, що через усі ці фірми вони просто "пиляють" бюджет Києва?

Ви розумієте, що це вже не просто моє суб'єктивне ставлення до цієї ситуації чи думка. Це вже доведені документи, які опублікував той же Денис Бігус, і які я передав в НАБУ. Це вже фактичний доказ причетності цих людей до "розпилювання" бюджетних грошей.

Я публікував фотографії, де пан Тищенко з особистого автомобіля Дениса Комарницького діставав коробки та заносив в Офіс Президента. Я направив депутатський запит з проханням дати пояснення, що в цих коробках. Ніхто не відповів.

А так можна – не відповідати на депутатські запити?

Вони відповіли, що це таємниця.

Таємниця Єрмака.

Так. Будемо це так називати.

Чому Кличко, на вашу думку, толерує ці речі? Для нього знаковий проєкт Подільсько-Воскресенський міст?

Я впевнений – те, що відбувається в місті, підтверджує цей консенсус, який є з Офісом Президента.

Ви маєте на увазі, що Кличко домовився з Банковою?

Якщо у них все добре, напевно, вони вже домовились. Я наведу невеликий приклад відносин олігархічного консенсусу. Я викладав аудіозапис, як Денис Комарницький телефонував заступнику Кличка Непопу і роздавав команди, що йому треба робити, і використовував нецензурну лексику, розповідав хто він такий і що з ним буде. Це демонструє, що є якась людина, яка не має стосунку до політичної діяльності і влади, телефонує заступникам Кличка та роздає команди. Це показує, що вище за нього є хтось, хто його "кришує" – це Андрій Єрмак. І є Микола Тищенко, який це все разом складає.

Якщо є домовленості між Кличком та Єрмаком, чи означає, що ця вся історія з праймеріз – це якась гра в демократію та показуха?

Я думаю, що історія з виборами в Києві – це цілковите фуфло.

Довідка. 25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори мера Києва і Київради. За даними соціологів, лідирує на виборах до міської ради президентська партія "Слуга народу". Згідно з дослідженнями кількох соціологічних груп, найбільше голосів кияни готові віддати за чинного міського голову Віталія Кличка.

Чому?

Тому що Єрмака чудово влаштували. Ви пам'ятаєте запис, коли з програми "Схеми" телефонували Кличку і запитували щодо рекомендацій зі сторони Андрія Єрмака. Він відповів, що у нього була рекомендація на голову благоустрою Києва, ця людина чудово підійшла і вони взяли його на роботу. Це означає, що вже є домовленості. Розділили певні напрямки з керівництвом Києва і Єрмака це цілковито влаштовує. Навіщо йому змінювати мера, голів районів.



Рейтинг потенційних кандидатів / Інфографіка 24 каналу

Як з призначенням Кондрашової, як він підставив президента. Минуло 30 днів і на мій депутатський запит мені не дали відповіді. Як призначається голова районів: мер дає подання у Кабмін зі списком, Кабмін надсилає президентові на підпис. Там була Кондрашова – ставленик Андрія Єрмака. Вона раніше займалася ринками, коли він ще був "ларьочником". Він таким по натурі й залишився. Він намагається, мабуть, Офіс Президента перетворити в великий кіоск і там торгувати всім поспіль.

В якийсь момент Кличко відкликав подання конкретно на Кондрашову і надіслав офіційний лист у Кабмін. Кабмін попередив Офіс Президента, але президент все одно підписав та призначив Кондрашову на голову Печерської РДА. Відповідно, він порушив закон, порушив Конституцію. А якщо ні, то я хотів би побачити документ, згідно з яким її призначили. Місяць тому я надіслав депутатське звернення з проханням надати документи, на якій підставі призначили Кондрашову. Поки документів немає. Буду надсилати повторний запит.

Про зарплату Лероса

Про ваш особистий бюджет. Яка у вас зарплата, чи вистачає її вам, чи є доплати в конвертах і чи ви їх отримували?

Моя зарплата, разом з депутатськими нарахуваннями, приблизно 70 тисяч гривень, 38 тисяч зарплата, десь 35 – депутатські нарахування. Мені вистачає, завдяки "подушці", яку я маю. Щодо зарплат в конвертах – ні.

А інші?

Я не хочу відповідати за інших. Якщо такі факти є, нехай це буде на совісті тих, хто бере або не бере. Я раніше на "Суспільному" казав, що готовий пройти будь-який поліграф в будь-який час.

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Те саме було, коли Єрмак намагався сказати, що я роблю це в інтересах якихось людей, що хтось отримує гроші. Я кажу: йдемо на поліграф і ви мені там ставите ці питання. Я готовий відкрито пройти.

Ви так кажете, бо історія з поліграфом у вашій фракції ніколи нічим не закінчується. Всі проходили і ніхто не постраждав.

А незрозуміло, який вони проходили поліграф. Якщо про це говорити, то є міжнародні інститути, які компетентні в цьому. І потрібно брати авторитетний поліграфістів і туди йти. Запросити туди ЗМІ, охочих, нехай спостерігають. Ось так це робиться, відкрито.



Гео Лерос / Фото Цензор.нет

Чи не жалкуєте про те, що ви пішли у цю фракцію, взагалі в політику. І чи зробили б ви це ще раз, якби знали, що все буде так, як є?

Я зізнаюсь, враховуючи, що я людина, яка любить свободу і свій простір, веде досить аскетичний спосіб життя – спершу мені трохи важко. Але коли пройшла вся ця історія з плівками, іншими фактами наявності корупції, – я знайшов певний фундаментальний сенс перебування у парламенті.

Фактично, боротьба з корупцією надала змісту вашому життю?

Мені хочеться, щоб у тих, хто обіцяв одне, а по факту робить інше – земля горіла під ногами. Я буду докладати всі зусилля, щоб це сталося.