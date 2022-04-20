География обстрелов сместилась, сейчас страдает центр города, – мэр Харькова

В Харьковской области участились обстрелы жилых районов. Враг наносит удары и с земли, и с неба. Потому ситуация в городе и области напряженная, а жителей призывают без лишних нужд никуда не выходить.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что география вражеских обстрелов изменилась, передает 24 канал.

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Если раньше обстрелы наносили по микрорайонам, которые ближе к окружной дороге, то сегодня география изменилась и страдает центральная часть города. Российские оккупанты на сегодняшний день уже разрушили 1 929 жилых домов,

– сказал Терехов.

Многие остались без жилья

Уничтожение жилищного фонда города продолжается, поэтому многие только сегодня остались без крова. Этих людей размещают в школах, больницах, детских садах и интернатах. Их снабжают питанием и необходимыми медикаментами.

Также власти города вывозят людей из тех районов, где оккупанты постоянно наносят обстрелы.

Из-за сложной ситуации харьковчан призывают оставаться дома, в укрытии или на станциях метрополитена в бомбоубежищах.

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