Во время прогулки на яхте: в России умер еще один топ-менеджер

В России продолжаются случаи смертей российских чиновников и топ-менеджеров. Так, стало известно о том, что во время прогулки на яхте погиб топ-менеджер Московской биржи Георгий Чибисов.

Он умер, упав с яхты во время прогулки по Москве-реке. Собственно об этом сообщил российский телеграмм-канал во вторник, 30 июля, информирует 24 Канал.

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Топ-менеджер Московской биржи утонул во время прогулки на яхте

Как отмечает телеграмм-канал, 44-летний мужчина был директором по медиа и рекламе биржи. Он исчез вечером 27 июля.

По словам его родных, Чибисов поехал гулять на катере, после чего написал своей жене и исчез.

Как указали те, кто был с Чибисовым на яхте, мужчина вышел на палубу, после чего оказался в воде. Как они отметили, мужчину якобы сперва пытались разыскать самостоятельно, после чего вызвали спасателей.

Российский телеграм-канал со ссылкой на источники пишет, что тело российского топ-менеджера обнаружили в реке 28 июля. Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения водного транспорта.