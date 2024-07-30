Він помер, впавши з яхти під час прогулянки Москвою-рікою. Власне про це повідомив російський телеграм-канал у вівторок, 30 липня, інформує 24 Канал.

Дивіться також "Мінус" ще один: у Росії виявили мертвим топменеджера відомої компанії

Топменеджер Московської біржі потонув під час прогулянки на яхті

Як зазначає телеграм-канал, 44-річний чоловік був директором із медіа та реклами біржі. Він зник ввечері 27 липня.

За словами його рідних, Чибісов поїхав гуляти на катері, після чого написав своїй дружині й зник.

Як вказали ті, хто був з Чибісовим на яхті, чоловік вийшов на палубу, після чого опинився у воді. Як вони зазначили, чоловіка нібито спершу намагалися розшукати самостійно, після чого викликали рятувальників.

Російський телеграм-канал з посиланням на джерела пише, що тіло російського топменеджера виявили в річці 28 липня. Поліція порушила кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху водного транспорту.