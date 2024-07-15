Новым спикером МИД Украины назначили Георгия Тихого

В МИД Украины назначили нового спикера. Им стал Георгий Тихий.

Об этом стало известно из пресс-релиза, который опубликован на сайте украинского внешнеполитического ведомства. Так, с июля 2024 года Тихий занял эту должность.

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В МИД Украины назначили нового спикера

В пресс-службе МИД сообщили, что новым спикером Министерства иностранных дел Украины стал Георгий Тихий. Однако точная дата не указывается.

В пресс-релизе сообщается, что Тихий с 2008 года работал в СМИ: редактором и репортером на программах Савика Шустера (2008-2013), продюсером первого телеканала Германии ARD в Украине (2014-2018), собственным корреспондентом Национального информационного агентства "Укринформ" (2018-2019).

В 2014 году освещал для немецкого телевидения события Революции достоинства и начала российской агрессии на востоке Украины. В августе 2014 года вместе с коллегой Иваном Любиш-Кирдеем попал в окружение в Иловайске, где снял документальный фильм об украинских героях-добровольцах в окруженном городе. В 2018 году основал корпункт "Укринформа" в Нью-Йорке, США.

Уже с 2019 года начал работать в государственных коммуникациях: пресс-секретарем вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции (октябрь 2019 – март 2020). Впоследствии он получил должность советника по коммуникациям министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы (март 2020 года – июль 2024 года).

В своем сообщении в соцсети X (ранее твитер) новоназначенный пресс-секретарь заявил, что для него "большая честь служить в МИД".

Наша пресс-служба стремится своевременно сообщать информацию и помогать СМИ. Оставайтесь на связи,

– добавил Тихий.