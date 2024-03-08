Олег Николенко пробыл в должности спикера 3,5 года. Он выразил благодарность главе ведомства Дмитрию Кулебе за "высокое доверие и возможность все это время работать вместе".

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По словам Олега Николенко, большая часть его пребывания на посту спикера МИД пришлась на самую тяжелую страницу в истории Украины.

Быть спикером МИД Украины для меня была большая честь и ответственность. И я благодарен министру Дмитрию Кулебе за высокое доверие и возможность все это время работать вместе,

– написал Николенко на своей странице.

В то же время он не назвал своего нового места работы, отметив лишь, что это будет "новый дипломатический раздел". Николенко также выразил благодарность за сотрудничество журналистам и команде Министерства иностранных дел.

Окончание одного раздела означает начало нового. Начиная свой новый дипломатический раздел, и в дальнейшем будем максимально плодотворно работать вместе на благо интересов нашего государства,

– добавил он.

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