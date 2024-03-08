Олег Ніколенко пробув на посаді речника 3,5 роки. Він висловив подяку главі відомства Дмитру Кулебі за "високу довіру й можливість увесь цей час працювати разом".
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За словами Олега Ніколенка, більша частина його перебування на посаді речника МЗС припала на найважчу сторінку в історії України.
Бути речником МЗС України для мене була велика честь та відповідальність. І я вдячний міністру Дмитру Кулебі за високу довіру і можливість весь цей час працювати разом,
– написав Ніколенко на своїй сторінці.
Водночас він не назвав свого нового місця роботи, зазначивши лише, що це буде "новий дипломатичний розділ". Ніколенко також висловив вдячність за співпрацю журналістам та команді Міністерства закордонних справ.
Закінчення одного розділу означає початок нового. Розпочинаючи свій новий дипломатичний розділ, і надалі будемо максимально плідно працювати разом на благо інтересів нашої держави,
– додав він.
Міністерство закордонних справ: останні новини
- 7 березня стало відомо, що Валерій Залужний може стати послом України у Великій Британії. Наразі Міністерство закордонних справ очікує на згоду британської сторони. Останнього посла у Великій Британії Вадима Пристайка Володимир Зеленський звільнив з посади ще 21 липня 2023 року. Від того часу не була затверджена жодна кандидатура.
- У Міністерстві закордонних справ закликають повернутися до України біженців, які виїхали за час війни. Водночас Дмитро Кулеба запевнив, що Україна поважає індивідуальний вибір кожної людини. За оцінками, з початку повномасштабного російського вторгнення з України виїхали 6 мільйонів людей.
- Також Дмитро Кулеба висловився про постачання снарядів для ЗСУ. Він наголосив, що ця робота ведеться у щоденному режимі. Кулеба заявив, що 24 лютого, він доручив одному з послів прискорити постачання артилерійських снарядів з однієї країни. Міністр не став називати цю державу, зауваживши, що офіційно вона нам нічого не постачає.