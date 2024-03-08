Олег Ніколенко пробув на посаді речника 3,5 роки. Він висловив подяку главі відомства Дмитру Кулебі за "високу довіру й можливість увесь цей час працювати разом".

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За словами Олега Ніколенка, більша частина його перебування на посаді речника МЗС припала на найважчу сторінку в історії України.

Бути речником МЗС України для мене була велика честь та відповідальність. І я вдячний міністру Дмитру Кулебі за високу довіру і можливість весь цей час працювати разом,

– написав Ніколенко на своїй сторінці.

Водночас він не назвав свого нового місця роботи, зазначивши лише, що це буде "новий дипломатичний розділ". Ніколенко також висловив вдячність за співпрацю журналістам та команді Міністерства закордонних справ.

Закінчення одного розділу означає початок нового. Розпочинаючи свій новий дипломатичний розділ, і надалі будемо максимально плідно працювати разом на благо інтересів нашої держави,

– додав він.

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